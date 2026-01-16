Van Digitale Detox naar Digitale Impact

Het afgelopen jaar was voor mij een ontdekkingstocht die begon bij een persoonlijke worsteling en uitmondde in een wereldwijde missie. Deze week heb ik gehoord dat ik ben genomineerd voor een ICT&health Award 2026 in de categorie Burger & Patiënt als Partner die donderdag 29 januari uitgereikt worden tijdens de ICT&health World Conference in Maastricht. Dat worden voor mij dus een paar spannende weken.

Tox-detox-retox

Mijn verhaal begon bij 'tox': ik werd geleefd door algoritmes en de constante druk van online bereikbaarheid. Na een periode van 'detox' – het gedwongen afstand nemen van mijn telefoon – merkte ik hoe mijn focus, cijfers en humeur verbeterden. In januari vorig jaar deelde ik deze ervaring op een podium van de ICT&health World Conference, ondersteund door de praktijkkennis van jeugdarts Kelli Tiggelman.

Tijdens die presentatie gebeurde er iets bijzonders. Ik besefte dat niet alleen ik en mijn vrienden hiermee worstelen. De volle zaal – van bezorgde ouders en politici tot IT-ontwikkelaars en huisartsen – herkende zich in de impact van sociale media op gezondheid. Dit zorgde voor een dynamische uitwisseling van perspectieven die liet zien dat dit een maatschappelijk vraagstuk is dat iedereen raakt, ongeacht de achtergrond.

Concrete stappen voor een gezondere generatie

Gedreven door een gezonde dosis frustratie en een enorme drive om impact te maken, heb ik me het afgelopen jaar ingezet om sociale media veilig, echt en gezond te maken. En dat terwijl ik tussen de proefwerken door ook nog gewoon een eigenwijze tiener probeerde te zijn.

Onderzoek naar Illegale Vape-handel: In het kader van preventie en jeugdgezondheid heb ik samen gewerkt met Danielle Cohen (#VapenJouw Keuze), advocate Laura van Gijn en een gedreven jongerenpanel aan een inventarisatie van de risico's die jongeren online lopen. Met het onderzoek kwamen we meermaals het nationale nieuws bereikt, om op te roepen tot betere naleving van de Digital Services Act (DSA) en daarmee ook een gezondere online omgeving.

Unbubble: Samen met drie internationale studiegenoten uit Duitsland, Turkije en Saudi-Arabië ben ik bezig met het bouwen van Unbubble. Dit platform is ontstaan uit de behoefte aan een plek waar we niet gevangen zitten in een algoritme, maar waar informatie betrouwbaar is en waar we weer echt met elkaar in contact komen. Met Unbubble bouwen we aan een plek waar je informatie kunt vertrouwen, buiten je eigen 'bubbel' kijkt en waar online dezelfde regels gelden als offline: veilig, echt en gezond.

Waarom deze nominatie mij raakt

Ik ben ICT&health dankbaar voor deze nominatie, omdat het mij en mijn team een enorme boost geeft, dat blijkt ook wel in mijn video! Het laat zien dat de wereldwijde voorlopers van digitale zorg inzien dat zorgvernieuwing niet alleen over techniek gaat, maar over mensen. Technologie moet ons welzijn ondersteunen en niet in de weg staan. Door als jongere aan tafel te zitten, kunnen we samen de regels blijven bepalen voor een toekomst waarin technologie en gezondheid in balans zijn.

Blijf op de hoogte van mijn projecten en de ontwikkeling van Unbubble via LinkedIn!