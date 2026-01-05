Van vraag naar verbinding: verdere groei Digital Health Challenge Lab

In 2024 schreef ICT&health al over het ontstaan van het Digital Health Challenge Lab (DHCL): een nieuwe, inwonergedreven innovatieaanpak waarin partners uit zorg, welzijn, wonen, onderwijs en bedrijfsleven samenwerken aan vraagstukken uit drie wijken in de regio Arnhem-Nijmegen. Inmiddels is DHCL uitgegroeid tot een netwerk met tientallen partners – van woningcorporaties en ziekenhuizen tot zorgstartups en gemeenten. Ook zijn onlangs zes nieuwe challenges gelanceerd en lopen de eerste co-creatietrajecten. Tijd voor een update.

In het vorige artikel stelden initiatiefnemers Floor van de Watering en Tom van de Belt erop dat ze bij DHCL van aanbodgestuurd naar vraaggestuurd innoveren wilden gaan. Van de Belt vertelt in ICT&health 6: “Nu we een jaar onderweg zijn zien we dat dit nog steeds het geval is en ook al dingen oplevert. Tegelijk zien we dat het niet makkelijk is. Vrijwel iedereen is namelijk geneigd om snel in oplossingen te denken.”



Dit wordt voorkomen door telkens terug te gaan naar kernvragen, zoals: wanneer doet het probleem zich voor? Wie hebben er last van en wanneer? Wat zijn de gevolgen voor cliënten? Hierbij is ook de diversiteit van de DHCL-partners helpend: door continu verschillende perspectieven te belichten houden we iedereen scherp en zien we samenhang tussen thema’s. Van de Belt: “Je kunt stellen dat DHCL groeit van een project naar een innovatiecommunity waarin zorg, wonen en welzijn structureel samenwerken.”

Knelpunten in beeld

In het afgelopen jaar bracht het DHCL-team 65 knelpunten in kaart die in de regio worden ervaren door zorg- en welzijnsorganisaties, woningcorporaties en inwoners. Maurits van Schaik nam hierbij het voortouw: “Het klinkt eenvoudig, maar die 65 knelpunten heb je niet zomaar te pakken. We zien dat veel professionals en instellingen het moeilijk vinden om pijnpunten te benoemen. Soms komt dit omdat ze te bescheiden zijn, of ze nemen aan dat iets in de praktijk nu eenmaal zo is en toch niet veranderd kan worden.”



Het DHLC-team voerde voor de drie betrokken wijken analyses uit, want de challenges moeten zorg, gezondheid, welzijn en wonen in de wijk ten goede komen. Enerzijds ging het hierbij om het verzamelen van kwantitatieve gegevens over zorg, ziekte, werk en het sociale domein, anderzijds ging het ook over het in kaart brengen van alle lopende initiatieven. Van de Belt legt uit: “Het is een must dat je de wijk goed kent. We zijn in de wijk in gesprek gegaan met inwoners, om zo knelpunten te valideren. En misschien wel het belangrijkste: inwoners worden uitgenodigd om zelf knelpunten aan te dragen, zodat DHCL echt vanuit de wijk werkt.”

Zes nieuwe uitdagingen

Op basis van de knelpunten en de wijkanalyses zijn zes nieuwe challenges gedefinieerd en gelanceerd. Ze variëren van systeemvraagstukken tot concrete technologische innovaties:

De huisarts als overbelaste voordeur van de zorg . Probleemhouder: regionale huisartsenorganisaties. Hoe kunnen we met slimme samenwerking, triage en zelfregie de druk op de eerste lijn verlichten?

. Probleemhouder: regionale huisartsenorganisaties. Hoe kunnen we met slimme samenwerking, triage en zelfregie de druk op de eerste lijn verlichten? Vitaal samen pionieren . Probleemhouder: zorg- en welzijnsinstellingen. Hoe kunnen technologie en leren bijdragen aan vitaliteit, werkplezier en behoud van professionals?

. Probleemhouder: zorg- en welzijnsinstellingen. Hoe kunnen technologie en leren bijdragen aan vitaliteit, werkplezier en behoud van professionals? De levende netwerkkaart . Probleemhouder: het DHCL zelf. Hoe kunnen we het regionale ecosysteem van innovaties en samenwerkingen zichtbaar maken en continu laten leren?

. Probleemhouder: het DHCL zelf. Hoe kunnen we het regionale ecosysteem van innovaties en samenwerkingen zichtbaar maken en continu laten leren? Het versterken van saamhorigheid in de wijk . Probleemhouder: gemeenten en welzijnsorganisaties. Hoe bevorderen we sociale cohesie en gezondheid met behulp van community-initiatieven en digitale hulpmiddelen?

. Probleemhouder: gemeenten en welzijnsorganisaties. Hoe bevorderen we sociale cohesie en gezondheid met behulp van community-initiatieven en digitale hulpmiddelen? De empathische AI-assistent . Probleemhouder: ggz- en zorginstellingen. Hoe zorgen we dat kunstmatige intelligentie niet alleen efficiënt, maar ook empathisch communiceert met cliënten?

. Probleemhouder: ggz- en zorginstellingen. Hoe zorgen we dat kunstmatige intelligentie niet alleen efficiënt, maar ook empathisch communiceert met cliënten? Agressieproblematiek bij cliënten. Probleemhouder: zorg- en welzijnsinstellingen. Hoe kunnen we de werkplek van zorgmedewerkers veiliger maken en ze in staat stellen grensoverschrijdend gedrag tijdig te herkennen en hier effectief naar te handelen?

Voor de zes challenges wordt op dit moment een co-creatietraject gestart. Daarnaast benadrukt het team dat ze binnen het project maximaal 15-18 challenges kunnen oppakken, terwijl er al 65 knelpunten zijn geïdentificeerd. Zorginstellingen, ondernemers en investeerders die hierop willen aanhaken – nu of in een volgende ronde – kunnen zich melden via de website van het Digital Health Challenge Lab.



Lees het hele artikel in editie 6, 2025 van ICT&health. Of lees het in ons online magazine.