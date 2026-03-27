Veiliger werken, ZonMw Award en bestuurlijke wisselingen

Deze week in het kortnieuws aandacht voor innovatie op de werkvloer met een veiligere werkwijze bij VieCuri Medisch Centrum, stimulering van proefdiervrij onderzoek via een nieuwe award van ZonMw en bestuurlijke ontwikkelingen bij onder meer OLVG en het St. Antonius Ziekenhuis.

Veiliger werken bij VieCuri

Bij VieCuri Medisch Centrum is in september 2025 een innovatieve werkwijze geïntroduceerd om medewerkers minder bloot te stellen aan formaline, een schadelijke stof die wordt gebruikt om weefsel te conserveren. Door patiëntmateriaal op de operatiekamer vacuüm te verpakken in zogeheten ‘sealpacks’, wordt direct contact met formalinedampen voorkomen. VieCuri is daarmee één van slechts vijf ziekenhuizen in Nederland die deze methode zowel op de OK als op de afdeling Pathologie toepast.

De innovatie is ontwikkeld door OK-assistenten Aimée Janssen en Fleur Meussen en heeft geleid tot betere arbeidsomstandigheden, minder afval en lagere kosten. Ook is de samenwerking tussen OK en Pathologie versterkt. Daarnaast werkt VieCuri aan een vergelijkbare oplossing voor poliklinieken, waarbij formaline pas veilig wordt toegevoegd na afsluiting van het monster. Deze methode wordt naar verwachting in april 2026 ingevoerd en draagt verder bij aan veiligere en duurzamere zorgprocessen.

NAM TPI Award programma ZonMw

Het programma ZonMw stelt jaarlijks de NAM TPI Award for Cardiovascular Research beschikbaar: een prijs van €3.000 voor baanbrekend, proefdiervrij cardiovasculair onderzoek. De award stimuleert de ontwikkeling van innovatieve, mens-relevante methoden (NAMs) die dierproeven verminderen of vervangen.

Binnen de Nederlandse context speelt de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA), samen met het Nederlands Hartinstituut, een belangrijke rol in de transitie naar proefdiervrije innovaties. Zij zetten zich in voor bewustwording en versnelling van deze ontwikkeling binnen het onderzoeksveld.

De prijs richt zich op promovendi en jonge onderzoekers (tot vijf jaar na promotie) die werken met proefdiervrije, humaan-relevante methodologieën, bijvoorbeeld gebaseerd op menselijke cellen of patiëntdata. Kandidaten moeten (co-)eerste auteur zijn van recente publicaties (vanaf 2023) en hun werk presenteren tijdens de prijsuitreiking.

Aanmeldingen worden beoordeeld op innovatie, reproduceerbaarheid en impact. De winnaar wordt op 19 juni 2026 bekendgemaakt tijdens de DCVA-NLHI bijeenkomst in Utrecht en ontvangt ondersteuning voor verdere wetenschappelijke ontwikkeling.

Nieuwe CFO OLVG

Per 1 juni treedt Paul de Schipper toe tot de raad van bestuur van OLVG als CFO. Hij volgt Cees Buren op, die na ruim zes jaar met pensioen gaat. Volgens Conny Helder brengt De Schipper een bijzonder profiel mee, met een achtergrond in geneeskunde, internationale ervaring in de medische industrie en bestuurlijke ervaring in de zorg.

Zijn belangrijkste opgave wordt de omvangrijke bouw- en renovatieagenda van OLVG, waaronder nieuwbouw op locatie West en verbouwing van locatie Oost. Daarbij ligt de focus op concentratie van acute zorg op West en planbare zorg op Oost, met als doel een toekomstbestendige organisatie. De Schipper vormt samen met Wietske Vrijland en Pien Beltman het bestuur dat deze strategische koers verder vormgeeft.

RvT-wijziging St. Anonius

De Raad van Toezicht van het St. Antonius Ziekenhuis heeft dit jaar een nieuwe samenstelling gekregen. Huib Pols trad per 1 januari terug als voorzitter en werd opgevolgd door Ronnie van Diemen, die al lid was van de raad. Per 1 april treedt Gert Jan de Borst toe als nieuw lid en voorzitter van de commissie Kwaliteit, veiligheid en HR. Hij volgt Hans van der Hoeven op.

De Borst brengt brede ervaring mee als vaatchirurg, hoogleraar en bestuurder, onder meer bij het UMC Utrecht en als voorzitter van de raad van bestuur van het Reinier de Graaf Gasthuis. Zijn expertise ligt op het gebied van kwaliteit van zorg, samenwerking in netwerken en zorginnovatie. Volgens Monique Valentijn versterkt zijn komst de toezichthoudende rol, met nadruk op verbinding, kritische reflectie en toekomstbestendige zorg.

