Vervalste afslankmedicatie in omloop via online aankoop

Twee patiënten zijn na het gebruik van online gekochte afslankinjecties in ernstige toestand opgenomen in het ziekenhuis. Artsen en apothekers van het Albert Schweitzer ziekenhuis (Dordrecht) en het Deventer Ziekenhuis waarschuwen daarom voor vervalste afslankmedicatie die via internet wordt aangeboden. De injecties werden verkocht als semaglutide, maar bleken na onderzoek insuline te bevatten. Beide patiënten kregen een gevaarlijk lage bloedsuikerspiegel en een verlaagd bewustzijn.

De patiënten hadden de injecties online aangeschaft omdat deze werden aangeboden als semaglutide, de werkzame stof in onder meer Ozempic. Kort na gebruik ontstond bij beiden een ernstige hypoglykemie. Eén patiënt raakte in coma. Uit onderzoek bleek vervolgens dat de injecties niet de beloofde werkzame stof bevatten, maar insuline. Het gaat daarmee om vervalste medicatie.



De waarschuwing volgt op een publicatie in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde over de risico’s van illegaal verkregen afslankmedicatie. De groeiende populariteit van afslankmedicatie en het aanbod via internet vergroten volgens de betrokken artsen en apothekers het risico dat mensen middelen buiten de reguliere zorg om aanschaffen. Het signaal is gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), met als doel vergelijkbare incidenten in de toekomst te helpen voorkomen.

Onder begeleiding

Volgens de artsen en apothekers zit het gevaar niet in voorgeschreven afslankmedicatie zelf, maar in vervalste producten waarvan de inhoud onbekend is. Alleen onder begeleiding van een arts of via een geregistreerd apotheek hoort afslankmedicatie te worden gebruikt. “Mensen denken soms via internet een goedkoper of sneller alternatief te vinden, maar weten niet wat ze daadwerkelijk injecteren. Wat eruitziet als een betrouwbaar geneesmiddel, kan in werkelijkheid vervalst en levensgevaarlijk zijn”, zegt Manon Slob, internist-vasculair geneeskundige van het Deventer Ziekenhuis.



Volgens Suzanne Schol-Gelok, internist acute geneeskunde van het Albert Schweitzer ziekenhuis, moeten mensen die zonder medische begeleiding afslankinjecties hebben gebruikt alert zijn op symptomen van een lage bloedsuikerspiegel. Zweten, trillen, misselijkheid, verwardheid, sufheid en bewustzijnsverlies kunnen daarop wijzen. Bij dergelijke klachten is het advies medische hulp in te schakelen. In acute situaties kan dat via 112.



De artsen en apothekers adviseren gebruikers alert te zijn bij de aanschaf van afslankmedicatie via internet. Ook een verpakking of product dat betrouwbaar oogt, biedt volgens hen geen garantie dat de inhoud overeenkomt met het aangeboden geneesmiddel.

Duurzame gedragsverandering

De waarschuwing benadrukt tegelijk het belang van begeleiding bij het gebruik van afslankmedicatie binnen de reguliere zorg. Vorig jaar schreven we al over de opkomst van GLP-1-medicatie voor gewichtsverlies en de vraag hoe deze middelen kunnen worden gecombineerd met online begeleiding bij leefstijl en gedragsverandering. Nationale Apotheek en Ancora Health werken aan een aanpak waarin medicatie wordt gecombineerd met leefstijlbegeleiding en onderzoek naar de effecten op langere termijn.