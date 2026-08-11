Revalidatiecockpit geeft Roessingh meer grip op capaciteit & data

Roessingh werkt sinds woensdag 5 augustus met de Revalidatiecockpit in HiX. Het revalidatiecentrum krijgt daarmee meer zicht op de beschikbare capaciteit en het verloop van behandelprocessen. De nieuwe toepassing biedt actuele stuurinformatie, waarmee zorgteams en managers sneller kunnen bijsturen en knelpunten signaleren. Ook kunnen beslissingen over de inzet van capaciteit beter worden onderbouwd met actuele gegevens.

De Revalidatiecockpit brengt onder meer de inzet van behandeluren, annuleringen, verplaatsingen van afspraken en bedbezetting in beeld. Door deze informatie op één plek beschikbaar te hebben, ontstaat meer grip op de dagelijkse planning en kunnen zorgteams en managers sneller inspelen op veranderingen.

Waardevolle inzichten

Erwin de Kovel, bedrijfskundig manager bij Roessingh, ziet vooral de meerwaarde in de manier waarop de informatie wordt gebruikt. Volgens hem maakt de Revalidatiecockpit zichtbaar waar processen goed lopen, maar ook waar ruimte is voor verbetering. Juist die soms ongemakkelijke inzichten zijn volgens De Kovel waardevol: “Juist die helpen om echte vooruitgang te realiseren.” De komende periode werken Roessingh en de betrokken partijen verder aan aanvullende inzichten in onder meer wachttijden, werkvoorraad en behandelplanning.



De druk op capaciteit en planning in de revalidatiezorg is hoog. Complexe behandeltrajecten, een vaak langere verblijfsduur en de samenwerking tussen verschillende disciplines maken het belangrijk om de beschikbare capaciteit goed te benutten. Tegelijkertijd is er steeds meer data beschikbaar. Volgens Roessingh ligt de uitdaging erin om die gegevens te vertalen naar informatie waarmee zorgteams daadwerkelijk kunnen sturen.

Actuele cijfers

De Revalidatiecockpit kan ook worden gebruikt in overleg over planning en capaciteit. Actuele cijfers bieden tijdens operationeel en tactisch overleg een gezamenlijk beeld van de situatie. Ontwikkelingen in de planning of oplopende druk kunnen daardoor sneller worden besproken en er kan eerder worden bepaald waar bijsturing nodig is.



De toepassing ondersteunt daarmee een continue verbetercyclus: signaleren waar een knelpunt ontstaat, gericht actie ondernemen en vervolgens met de cijfers volgen wat het effect daarvan is. Zo kunnen zorgteams niet alleen reageren op problemen, maar ook structureel werken aan verbetering van behandelprocessen.



In editie 2 van ICT&health van dit jaar was er ook aandacht voor de toekomst van de revalidatiezorg. In het Medical Delta Living Lab Blended Revalidatie wordt onderzocht hoe technologie kan helpen om complexe revalidatiezorg toekomstbestendig, betaalbaar en van hoge kwaliteit te houden. Daarbij werken hogescholen, mbo, bedrijven en zorgorganisaties samen aan de vraag hoe blended care, waarin technologie revalidanten én zorgprofessionals ondersteunt, goed kan worden ingebed in de dagelijkse praktijk.