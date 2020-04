VieCuri intensiveert thuis monitoring hartfalenpatiënten

Daarvoor wordt de bestaande app MijnHartfalencoach van een uitbreiding voorzien. Bovendien stelt het VieCuri bloeddrukmeters en weegschalen ter beschikking. Het ziekenhuis denkt er ook over na om in een later stadium van het thuis monitoring project eventueel ook iPads met de juiste software in bruikleen te geven.

Uitbreiding thuis monitoring

Het initiatief voor het snel en grootschalig inzetten van thuis monitoring en -meting voor patiënten met klachten van hartfalen werd genomen door cardioloog Wilfred Heesen. “Normaal gesproken wil je iemand met klachten van hartfalen graag in de spreekkamer zien. Maar vanwege corona beperken we dat contact nu. Een telefonisch consult is voor deze patiëntengroep echter niet genoeg, dan missen we gegevens als bloeddruk en gewicht(veranderingen). Door patiënten hun gewicht en bloeddruk thuis te laten bijhouden en die te koppelen aan de app MijnHartfalencoach, kunnen we klachten en trends wél bijhouden. Dat geeft ons de mogelijkheid om patiënten goed te behandelen op afstand.”

Op de Hartfalenpoli van het VieCuri worden patiënten met hartfalen al jaren met succes op afstand begeleid. Dat gebeurde tot nu nog niet structureel geautomatiseerd. Daarnaast beschikte minder dan 10 procent van die patiënten over een eigen goede bloeddrukmeter. Daar komt nu dus versneld verandering in. Mede door de eerder al gesignaleerde trend dat sommige mensen uit angst voor besmetting nu niet naar het ziekenhuis durven te gaan.

Verdubbeling deelnemende patiënten

Heesen voegt toe: “Hartpatiënten lopen een verhoogd risico op een ongunstig beloop van COVID-19, mochten ze dat krijgen. Daar wil je ze natuurlijk tegen beschermen. Dit is dus hét moment om deze vorm van digitale zorg versneld in te zetten. Sananet, de ontwikkelaar van MijnHartfalencoach, geeft ons de mogelijkheid om deze app zonder extra kosten aan te bieden aan meer patiënten.”

De komende maanden verwacht het VieCuri dat zo’n 150 patiënten met hartfalen de thuis monitoring in gebruik zullen gaan nemen. Dat is een verdubbeling van het aantal patiënten dat op dit moment middels de MijnHartfalencoach app gevolgd worden. Door de uitleen van bloeddrukmeters en weegschalen kunnen straks ook patiënten deelnemen die lichte klachten hebben, zo verwacht het ziekenhuis.

Het feit dat hartpatiënten, en andere kwetsbare groepen, ziekenhuizen mijden, controles en afspraken afzeggen, is een zorgelijke zaak. Thuis monitoring, zo blijkt al geruime tijd en uit diverse ervaringsprojecten, is zeker ook voor hartpatiënten een prima alternatief om toch de juiste zorg te kunnen blijven leveren.