Positieve resultaten met overgang-app emmii

Voor veel vrouwen blijft de overgang een onderbelicht onderwerp, terwijl een grote meerderheid in deze fase klachten ervaart. Toch herkennen zij die signalen niet altijd of bespreken ze die niet, waardoor ondersteuning vaak uitblijft. Zorgverzekeraar Menzis wil daar verandering in brengen en zet samen met Bettr Health in op toegankelijke informatie en praktische hulp voor vrouwen die met overgangsverschijnselen te maken krijgen. De organisaties ontwikkelden de emmii-app, die gebruikers helpt om signalen eerder te herkennen en te begrijpen.

Aan de hand van een vragenlijst krijgen vrouwen inzicht in hun overgangsfase en de klachten die daarbij kunnen horen, aangevuld met advies. Volgens de initiatiefnemers draagt de app bij aan meer bewustwording en maakt deze het eenvoudiger om passende ondersteuning te vinden.

De overgang verloopt bij iedere vrouw anders: sommigen ondervinden nauwelijks hinder, terwijl anderen te maken krijgen met diverse lichamelijke en mentale klachten. In totaal ervaart meer dan tachtig procent van de vrouwen klachten die variëren van mild tot ernstig. Tegelijkertijd blijft een aanzienlijk deel van hen hiermee rondlopen of doorwerken, zonder deze te bespreken of te herkennen als verschijnselen die bij de overgang horen.

App

Menzis wil de ondersteuning rond de overgang verbeteren en werkt daarom samen met Bettr Health. In maart lanceerden zij de emmii-app, die met hulp van medisch experts is ontwikkeld en gratis beschikbaar is voor verzekerden. De app helpt vrouwen signalen van de overgang eerder te herkennen. Via een vragenlijst krijgen gebruikers inzicht in hun fase, bijbehorende klachten en passende adviezen, waarmee betrouwbare informatie toegankelijker wordt gemaakt.

De eerste resultaten zijn positief: binnen vier weken gebruikten ruim 1.400 Menzis-verzekerden de app. Van hen rondde 96 procent de vragenlijst volledig af en bijna 200 vrouwen downloadden een persoonlijk rapport. Dat wijst op een duidelijke behoefte aan informatie en handelingsperspectief. Gebruikers geven aan dat de app inzicht biedt in wat zij zelf kunnen doen, en waarderen de groeiende aandacht voor de overgang.

Erkenning

“De overgang blijft voor veel vrouwen een onderwerp dat zij lastig vinden om te bespreken. Door tijdige herkenning en betrouwbare informatie kunnen vrouwen beter voorbereid het gesprek aangaan met hun huisarts, specialist of werkgever. Dat draagt bij aan het vinden van oplossingen en hulp.”, aldus Carolien Bos, Directeur Klant en Markt bij Menzis. Arjan Karens, oprichter van Bettr Health, vult aan en zegt dat het een mooi begin is. Maar hij ziet ook dat er nog veel te doen is om de grote groep vrouwen in Nederland te bereiken die naar betrouwbare antwoorden op hun vragen zoeken. “Juist de ervaringen van gebruikers geeft inzicht in waar de behoeftes liggen en met die feedback kunnen we emmii nog beter maken. De steun en betrokkenheid van Menzis is erg goed nieuws omdat we daarmee meer en sneller vrouwen kunnen bereiken”, zegt Karens.

Werkgevers die via Menzis een collectieve zorgverzekering hebben, krijgen ondersteuning bij het vitaal en inzetbaar houden van hun personeel. Daarbij is vrouwengezondheid nadrukkelijk onderwerp van gesprek. Menzis adviseert organisaties en werkt met hen samen aan beleid, terwijl zij via een netwerk van bedrijfszorgaanbieders interventies kunnen inzetten om medewerkers met hormonale klachten te ondersteunen.

Pilot met Sensire

Bettr Health is met de emmii-app opgenomen in de providerboog en voert samen met Sensire een pilot uit, waarbij medewerkers toegang hebben tot de applicatie. Zij krijgen daarmee informatie en advies over mogelijke vervolgstappen bij overgangsklachten. In januari schreven we al over hoe Sensire de app inzet in haar vitaliteitsbeleid. In samenwerking met Bettr Health Technology en Zus&Zorg introduceerde Sensire de emmii-app voor vrouwelijke medewerkers van 40 tot 60 jaar, gericht op ondersteuning tijdens de overgang.

Dit speelt in op een belangrijk maar vaak onderbelicht thema, aangezien de overgang zowel fysieke als mentale klachten kan veroorzaken die het welzijn en werkvermogen beïnvloeden, zeker omdat ruim tachtig procent van de medewerkers vrouw is.