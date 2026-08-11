Digizorg laat patiënten meer regie nemen over hun zorgtraject

Een ziekenhuisopname in 2019 maakte voor Merel Backers pijnlijk duidelijk hoe versnipperd de zorg voor patiënten nog altijd is. Medische gegevens staan verspreid over verschillende systemen, praktische informatie komt via uiteenlopende kanalen binnen en patiënten zijn vaak zelf degene die overzicht moeten houden.

Die persoonlijke ervaring vormde de aanleiding voor de ontwikkeling van de Digizorg App, die patiënten ondersteunt tijdens hun volledige behandeltraject. Nog altijd is Backers als manager design & patiëntervaring bij Digizorg bezig met doorontwikkeling en opschaling van de toepassing.



Wat begon als een prototype voor het Erasmus MC groeide uit tot een platform waarin patiënten hun medische informatie, afspraken en communicatie met zorgverleners op één plek kunnen beheren. Ook ondersteunt de app telemonitoring, vragenlijsten en zelfzorgfuncties. Daarmee krijgen patiënten meer inzicht en regie, terwijl zorgverleners minder tijd kwijt zijn aan administratieve handelingen en veelgestelde praktische vragen.

Alles op één plek

“Het belangrijkste aspect van de app is het gezondheidsdossier”, zegt Backers in editie 2, 2026 van ICT&health. “Dit proberen we zo compleet mogelijk te maken, zodat patiënten alle gegevens over hun gezondheid op één plek hebben. Zoals uitslagen van onderzoeken, behandelverslagen en medische brieven.”



Uit de data en reacties van patiënten blijkt dat Digizorg goed wordt ontvangen. De app heeft inmiddels ruim 150.000 downloads en meer dan 35.000 actieve gebruikers per maand - binnen één ziekenhuis. Met de uitbreiding naar meerdere zorginstellingen is de verwachting dat dit aantal snel zal groeien.

Klaar voor opschaling

De ontwikkeling staat niet stil. Digizorg wordt inmiddels uitgebreid naar andere zorginstellingen en werkt samen met huisartsen, VVT-organisaties en revalidatiecentra in de regio Rijnmond.



Daarnaast zoekt het platform nadrukkelijk de samenwerking met technologiepartners om verschillende digitale toepassingen samen te brengen in één digitale voordeur voor patiënten en zorgprofessionals. Zo moet digitale ondersteuning niet alleen toegankelijker worden, maar ook bijdragen aan betere samenwerking tussen zorgorganisaties.



Volgens Backers zijn patiënten door de app beter op de hoogte van hun gezondheid. “En als patiënten meer zelf kunnen regelen, ontstaat er ruimte bij zorgverleners voor de zorg die echt aandacht vraagt. Voor mij is Digizorg pas een succes als patiënten zien wat ze nodig hebben, begrijpen wat er met ze gebeurt, en zelf kunnen regelen wat ze willen.”

Dit artikel gemist? Lees het in ICT&health editie 2, 2026 en in ons online magazine.