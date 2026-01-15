Vijfjarige Europese studie naar veilige ziekenhuiszorg aan huis

Zo’n 3.600 patiënten uit Nederland, Denemarken en Oostenrijk doen mee aan een grootschalig Europees onderzoek naar ziekenhuiszorg aan huis. In het vijfjarige project Hospital@Home wordt onderzocht hoe ziekenhuiszorg buiten het ziekenhuis veilig en effectief kan worden aangeboden en hoe deze zorg op grotere schaal kan worden ingevoerd. De officiële aftrap van het project vindt plaats op 8 januari 2026 tijdens een internationale bijeenkomst in Rotterdam.

Het onderzoek richt zich op vijf klinische domeinen: hart- en vaatziekten, longaandoeningen, herseninfarcten en TIA’s, migraine en clusterhoofdpijn. Deelnemende patiënten krijgen medische apparatuur mee naar huis waarmee vitale functies en het bewegingspatroon continu worden gemonitord.

Op afstand beoordelen

Artsen en gespecialiseerde verpleegkundigen van de betrokken academische centra, waaronder het Erasmus MC, beoordelen deze gegevens op afstand. Daarnaast geven patiënten via digitale vragenlijsten inzicht in hun gezondheid en hun ervaringen met de zorg, zogenoemde PROMs en PREMs.

Het initiatief speelt daarmee in op urgente uitdagingen in de Europese gezondheidszorg, zoals de toenemende zorgvraag, de druk op zorgprofessionals en de noodzaak van veerkrachtige en duurzame zorgsystemen. Hospital@Home sluit daarmee nauw aan bij de Europese ambitie om te komen tot meer geïntegreerde, patiëntgerichte en digitaal ondersteunde zorg. Aan het eind van het onderzoek over vijf jaar moet duidelijk zijn welke vormen van ziekenhuiszorg structureel en verantwoord naar huis kunnen worden verplaatst.

Producenten van medische technologie investeren gezamenlijk 10 miljoen euro in het project, het Europese subsidiefonds Innovative Health Initiative (IHI) vult dit aan tot een totaalbudget van 21,8 miljoen euro.

Publiek-private samenwerking

Hospital@Home is een Europees publiek-privaat samenwerkingsproject, waarin academische ziekenhuizen, technologiebedrijven, farmaceutische partners, patiëntenorganisaties en experts op het gebied van digitale zorg, AI en gezondheidseconomie samenwerken. Het project wordt gecoördineerd door Linetta Koppert van het Erasmus MC en Daniel Schobben van Salvia Bioelectronics. Het Erasmus MC heeft een centrale rol in de wetenschappelijke coördinatie, kennisontwikkeling en evaluatie van zorgpaden.

Koppert zegt dat door thuismonitoring te combineren met klinische supervisie op afstand, patiëntgerapporteerde uitkomsten en AI-ondersteunde besluitvorming Hospital@Home ziekenhuiszorg van gelijkwaardig kwaliteitsniveau wil bieden in de vertrouwde omgeving van de patiënt. “We verwachten dat patiënten hierdoor minder vaak naar het ziekenhuis hoeven te komen, zonder concessies te doen aan kwaliteit en veiligheid”, aldus Koppert.

Binnen het project ontwikkelen Koppert en Schobben samen met de Europese partners voorspelmodellen die zorgprofessionals ondersteunen bij triage, risicovoorspelling en het vroegtijdig signaleren van klinische verslechtering. Kunstmatige intelligentie speelt daarbij een centrale rol, onder meer bij het bepalen welke patiënten in aanmerking komen voor thuismonitoring en wanneer opschaling van zorg noodzakelijk is.

Economische en sociale effecten

Ook de economische en sociale effecten van het verplaatsen van zorg van het ziekenhuis naar de thuissituatie worden binnen Hospital@Home onderzocht. De Europese gezondheidszorg staat onder druk door vergrijzing en personeelstekorten. Met het project willen de coördinatoren en het Erasmus MC bijdragen aan passende, waardegedreven zorg, waarbij digitale transformatie wordt ingezet om de zorg toegankelijk, betaalbaar en duurzaam te houden.

Koppert zegt dat ze als academisch ziekenhuis zich verantwoordelijk voelen om te onderzoeken hoe zorg anders en beter kan worden georganiseerd. De kennis en data die de komende vijf jaar tijdens het onderzoek worden verzameld, worden ondergebracht in een Europese kennishub. “Daarmee ontwikkelen we zorgpaden en blauwdrukken die ook na dit project breed toepasbaar zijn”, vertelt Koppert.

Zorgpaden

Een zorgpad beschrijft het volledige traject dat een patiënt doorloopt, van de verwijzing door de huisarts tot en met de nacontroles, binnen of buiten het ziekenhuis. Binnen Hospital@Home wordt dit zorgpad ondersteund met kunstmatige intelligentie en algoritmen die helpen bepalen of een patiënt veilig thuis kan blijven of dat opname in het ziekenhuis nodig is. In de praktijk meten longpatiënten thuis bijvoorbeeld hun zuurstofgehalte, terwijl bij patiënten met hart- en vaatziekten hartslag en bloeddruk op afstand worden gevolgd. Bij mensen die een herseninfarct hebben doorgemaakt, wordt het revalidatieproces gemonitord met smartwatches die het bewegingspatroon registreren.

En voor migrainepatiënten geldt dat ze een kleine chip onder de huid van het voorhoofd, krijgen die een aanval vroegtijdig kan signaleren zodat tijdig medicatie kan worden ingezet. Daniel Schobben van Salvia Bioelectronics zegt tot besluit dat ‘Hospital@Home meer dan een project is: “Het markeert het begin van een nieuw digitaal tijdperk, waarin we zorg radicaal verbeteren én tegelijkertijd de efficiëntie voor patiënten en ziekenhuizen vergroten.”

Utrechtse Fabriek

Vorige maand schreven we ook dat binnen onze landsgrenzen er hard wordt gewerkt aan passende zorg zodat patiënten zonder haperingen en over de grenzen van instellingen heen, goede zorg moeten kunnen ontvangen. In de zogenoemde Utrechtse Fabriek bundelen RegiozorgNU, Sterkz.org en UNICUM hun krachten met het Diakonessenhuis, St. Antonius Ziekenhuis en UMC Utrecht. De komende twee jaar ontwikkelen zij samen tien transmurale zorgpaden die deze nieuwe manier van samenwerken moeten ondersteunen en de zorg voor ruim één miljoen inwoners structureel moeten verbeteren.