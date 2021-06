Virtual reality training voor tracheotomie en aspiratie

De Limburgse Zorgacademie is een samenwerking tussen Ziekenhuis Oost – Limburg, HBO Verpleegkunde Genk en Hogeschool UC Leuven – Limburg. De studenten en verpleegkundigen maken voor de tracheotomie en aspiratie training gebruik van een VR-bril en twee controllers.

“Verpleegkundigen en studenten oefenen bij een virtuele patiënt hoe ze de aspiratiesonde correct en

op de juiste diepte inbrengen en weer verwijderen. Bij deze leervorm zijn er verschillende niveaus of

‘levels’ ingebouwd”, vertelt Sylvain Haekens, diensthoofd Opleiding en Ontwikkeling van Ziekenhuis Oost – Limburg.

VR tracheotomie training

Voor de start van de training krijgt de student of verpleegkundige eerst de nodige instructies en kan hij of zij de uit te voeren handelingen nog even onder begeleiding oefenen. Wanneer ze de handelingen onder de knie hebben, dan moeten ze alles zelfstandig en steriel uitvoeren.

Door in een speciaal voor deze opleiding ontwikkelde virtuele wereld te ‘stappen’ kunnen zij deze anders moeilijk te trainen behandeling in een veilige en zo levensecht mogelijke omgeving oefenen. Uniek is dat de persoon die getraind wordt bij iedere uitgevoerde handeling ook meteen virtueel feedback krijgt.

Zelfstandig trainen

Verpleegkundigen en studenten kunnen zelf ook een tijdslot inplannen om de virtual reality training extra te oefenen. “Op de gereserveerde tijd krijgt hij of zij dan toegang tot een lokaal. Hij of zij activeert de VR-applicatie op de headset met zijn of haar account. Vervolgens start in de headset de tutorial waarbij uitgelegd wordt hoe de VR-applicatie werkt”, aldus Haekens.

De VR-training voor het aspireren van patiënten met een tracheotomie is de eerste in een rij van handelingen waarvoor de komende maanden VR-trainingen ontwikkeld zullen worden. “Denk maar aan decubitus, delirium, VAC therapie, enzovoort“, zegt Ruben Indekeu, educational technology developer van het ZOL.