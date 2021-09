Vooral meer fitness functies in nieuwe Apple Watch

Daarnaast, en dat is al meerdere keren aangetoond, hebben functies als de hartslagmeter, ECG-app en het bijhouden van het zuurstofgehalte in het bloed (SpO2) nog een extra meerwaarde. Die kunnen er namelijk voorzorgen dat de drager van een smartwatch eerder geattendeerd wordt op mogelijke (aanstaande) gezondheidsproblemen. Beter nog is het voorkomen van gezondheidsproblemen. Daarbij spelen bewegen en fitness, ook dat is geen nieuws, een belangrijke rol. Een rol waar de nieuwe Apple Watch zich nog nadrukkelijker op wil toeleggen.

Focus op fitness en leefstijl

De Apple Watch is met al deze ‘sensoren’ en functies uitgerust. Dat was ook al zo bij het huidige model. Deze keer heeft de fabrikant de focus met name gelegd op een gezondere leefstijl door beweging en training. Dat doet Apple onder andere door het toevoegen van informatie die sporten leuker maakt. Zo kun je straks tijdens het tennissen precies zien hoe hard jouw serve was. Golf je, dan zie je op de Apple Watch exact hoe ver jouw drive ging. Informatie die volgens Apple motiverend werkt.

Een andere verbetering is het meten van de verbrande calorieën tijdens hij fietsen. Tegenwoordig hebben steeds meer mensen een e-bike. De inspanning die nodig is om daarmee een heuvel op te rijden is door de elektrische ondersteuning een stuk minder groot dan bij een gewone fiets. De nieuwe Apple Watch houdt daar bij de berekening van de verbrande calorieën nu rekening mee. Dan hou je jezelf niet meer voor de gek.

De Apple Watch herkent ook automatisch wanneer de drager begint met fietsen. Hiervoor gebruikt het slimme horloge geavanceerde algoritmen om GPS-, hartslag-, accelerometer- en gyroscoopgegevens te analyseren om te detecteren wanneer gebruikers aan een rit beginnen. Zo wordt nog beter bijgehouden wanneer en hoeveel je sport.

Fitness + komt nog niet naar Nederland

Apple presenteerde tevens de eerste fitnessservice die volledig rond Apple Watch is gebouwd; Fitness+. Gebruikers kunnen online samen sporten, krijgen tips van professionele sporters. Daarnaast is er ook een Pilates programma om op een eenvoudige manier mindfulness overal en altijd oefenen met geleide meditatie.

Later dit najaar introduceert Fitness+ de Group Workouts met SharePlay. Daarmee kunnen gebruikers met maximaal 32 mensen tegelijk sporten om elkaar gemotiveerd te houden. Helaas zal Fitness+ voorlopig nog niet in Nederland beschikbaar komen.