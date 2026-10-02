ICT&health World Conference 2027: van innovatie naar impact

Van 26 tot en met 28 januari 2027 verzamelt de internationale wereld van zorg, technologie en beleid zich in Maastricht voor de vierde editie van de ICT&health World Conference. Drie dagen lang staat één vraag centraal: hoe zorgen we ervoor dat innovaties niet blijven steken in ambities en pilots, maar daadwerkelijk bijdragen aan betere, toegankelijke en toekomstbestendige zorg?

De uitdagingen waarvoor de zorg staat, zijn inmiddels bekend. Personeelstekorten nemen toe, de financiële druk groeit en tegelijkertijd stijgt de zorgvraag. Ondertussen ontwikkelen technologieën zoals AI, robotica, digitale diagnostiek en zorg op afstand zich in hoog tempo. De discussie verschuift daardoor steeds nadrukkelijker van de mogelijkheden van technologie naar de vraag hoe innovaties verantwoord, effectief en op grotere schaal kunnen worden ingezet.

Precies op dat snijvlak vindt van 26 tot en met 28 januari de ICT&health World Conference 2027 plaats. Het MECC in Maastricht vormt drie dagen lang de ontmoetingsplek voor naar verwachting meer dan 10.000 zorgprofessionals, bestuurders, beleidsmakers, onderzoekers, technologiepartners en innovators uit meer dan vijftig landen. Op het programma staan een tiental (inter)nationale keynotes, meer dan 120 sessies en workshops en ruim 350 sprekers.

Van plannen naar praktijk

De editie van 2027 bouwt voort op een ontwikkeling die tijdens eerdere conferenties steeds duidelijker zichtbaar werd. Waar innovatie lange tijd vooral draaide om nieuwe technologie en de mogelijkheden daarvan, ligt de nadruk inmiddels veel sterker op implementatie, samenwerking en aantoonbare impact.

Tijdens de conferentie van 2026 verwoordde Bianca Rouwenhorst, CIO en directeur Informatiebeleid bij het ministerie van VWS, die ontwikkeling als een beweging van visie naar doen en opschalen. Daarbij gaat het niet alleen om technologie, maar ook om digitale volwassenheid, organisatiekracht en de vraag hoe professionals daadwerkelijk door technologie kunnen worden ondersteund.

Die lijn wordt in 2027 verder doorgetrokken. AI in de zorg, de European Health Data Space (EHDS), gegevensuitwisseling, interoperabiliteit, cybersecurity, hybride zorg, data-infrastructuur, diagnostiek en robotica behoren tot de belangrijke inhoudelijke thema's. Daarnaast krijgen onderwerpen als verpleegkundige innovatie, workforce-transformatie, governance, leiderschap en preventie nadrukkelijk aandacht. Gedragsverandering vormt daarbij een rode draad.

Internationaal platform

De World Conference heeft zich de afgelopen jaren steeds sterker ontwikkeld tot een internationaal platform. De editie van 2025 bracht al zorgprofessionals, bestuurders, beleidsmakers, IT-experts, onderzoekers en innovators uit binnen- en buitenland naar Maastricht. Thema's als AI, big data, telemonitoring, patiëntgerichte digitale zorg en nieuwe zorgmodellen speelden daar een belangrijke rol.

In 2026 werd die internationale component verder uitgebreid. Ruim 10.000 bezoekers uit vijftig landen werden verwacht, met meer dan 300 sprekers en ruim 150 inhoudelijke sessies. Naast het publieke programma waren er werksessies en overlegmomenten tussen onder meer overheden, UMC's, zorgorganisaties en bedrijven. Daarmee wilde de conferentie nadrukkelijk meer zijn dan een plek waar innovaties worden getoond: samenwerking, beleid en implementatie stonden centraal.

Ook de locatie draagt bij aan dat internationale karakter. Maastricht ligt midden in de Euregio Maas-Rijn, met België en Duitsland dichtbij. MECC Maastricht is bovendien aangesloten op internationale vervoersverbindingen en ligt op loopafstand van station Maastricht Randwyck.

Drie dagen, verschillende perspectieven

Het programma voor 2027 wordt verdeeld over drie dagen met ieder een eigen accent. Op 26 januari ligt de nadruk op ontwikkelingen die de zorg veranderen, met onder meer AI, diagnostiek, databeschikbaarheid en nieuwe zorgmodellen. De tweede dag richt zich sterker op de stap van strategie naar implementatie, met aandacht voor leiderschap, governance, financiering, opschaling en samenwerking tussen zorg, overheid en technologie.

Op de afsluitende dag verschuift de aandacht richting de dagelijkse zorgpraktijk. Verpleegkundig leiderschap, innovatie op de werkvloer, personeelstransformatie en slimmer organiseren van zorg behoren dan tot de centrale onderwerpen.

Onder de al aangekondigde sprekers bevinden zich vertegenwoordigers uit zorg, overheid, wetenschap en internationale organisaties, waaronder Marco Marsella van de Europese Commissie, Bianca Rouwenhorst van VWS, Helen Mertens van Maastricht UMC+, Eric Sutherland van de OECD, Eyal Zimlichman van Sheba Medical Center en Rasu Shrestha van Advocate Health. Het programma wordt de komende maanden verder ingevuld.

Ontmoeten, leren en samenwerken

Naast keynotes en presentaties bestaat het programma uit kennissessies, workshops, panels, deep-dives en live demonstraties. Daarmee biedt de conferentie ruimte om niet alleen naar ontwikkelingen te kijken, maar ook ervaringen uit te wisselen over wat in de praktijk wel en niet werkt.

Die ontmoeting is een wezenlijk onderdeel van het congres. Tijdens de editie van 2026 werd al benadrukt dat juist buiten de dagelijkse zorgpraktijk ruimte ontstaat voor gesprekken over problemen en oplossingen die binnen organisaties niet altijd gemakkelijk gevoerd worden. De internationale setting maakt het bovendien mogelijk ervaringen tussen landen, zorgsystemen en disciplines naast elkaar te leggen.

De ICT&health World Conference 2027 wil zo vooral een plek zijn waar de volgende fase van zorginnovatie centraal staat: niet alleen bedenken wat technologisch mogelijk is, maar gezamenlijk onderzoeken wat werkt, wat kan worden opgeschaald en wat nodig is om innovatie duurzaam onderdeel te maken van de dagelijkse zorg.

De ICT&health World Conference 2027 vindt plaats van 26 tot en met 28 januari 2027 in MECC Maastricht. Meer informatie over het programma, sprekers en deelname is te vinden op de website van de ICT&health World Conference 2027.