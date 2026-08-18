VR-brillen maken dermatologische ingrepen comfortabeler

Zuyderland breidt het gebruik van Virtual Reality (VR) binnen de patiëntenzorg verder uit. Vanaf deze zomer worden VR-brillen ingezet op de afdeling Dermatologie om patiënten tijdens kleine ingrepen afleiding en ontspanning te bieden. De toepassing maakt deel uit van de bredere VR-strategie van het Limburgse ziekenhuis.

Kleine dermatologische behandelingen kunnen spanning, angst of pijn veroorzaken. Met een VR-bril kunnen patiënten tijdens de ingreep worden meegenomen naar een rustgevende virtuele omgeving. Hierdoor ligt de aandacht minder op de behandeling zelf, wat volgens Zuyderland kan bijdragen aan vermindering van angst, stress en pijn en daarmee aan een comfortabelere behandelervaring.

Praktisch hulpmiddel

De introductie bij Dermatologie past binnen de verdere digitalisering van de patiëntenzorg. Daarbij kijkt Zuyderland niet alleen naar technologische vernieuwing, maar vooral naar toepassingen die direct meerwaarde kunnen bieden voor patiënten. Volgens Ruud Waulthers, Manager R&D Future Health bij Zuyderland, heeft VR zich de afgelopen jaren ontwikkeld van een veelbelovende technologie tot een praktisch hulpmiddel. De laagdrempelige toepassing laat volgens hem zien hoe innovatie en mensgerichte zorg kunnen samengaan.

Dermatologie is niet de eerste afdeling binnen Zuyderland die VR inzet. De technologie wordt al gebruikt bij onder meer de kinderafdeling, Urologie, Spoedeisende Hulp, Medische Psychologie, Neurologie, Zorgcentra en het Geboortecentrum.

Voorbereiden op bevalling met VR

Het Geboortecentrum van Zuyderland in Heerlen beschikt sinds juli 2024 over de eerste Virtual Reality-voorlichtingsruimte (VR Cube) van Nederland. De innovatie, ontwikkeld door Gynaecologie & Verloskunde en het Zuyderland Innovatielab, helpt aanstaande ouders zich voor te bereiden op de bevalling en het ouderschap.

Met een VR-bril kunnen zij onder meer ervaren hoe medische ingrepen zoals een keizersnede, ruggenprik of operatie verlopen. Ook is een virtuele rondleiding door het Geboortecentrum mogelijk. De realistische voorlichting moet angst en onzekerheid verminderen. Onderzoek van Zuyderland liet zien dat 85 procent van de zwangere vrouwen die een VR-video over een keizersnede bekeken, zich beter voorbereid voelde op de bevalling. Daarnaast wordt de VR Cube gebruikt voor meditatie- en ademhalingsoefeningen. Daarmee richt de toepassing zich niet alleen op medische voorlichting, maar ook op de mentale voorbereiding en ontspanning rond de bevalling.

Deze toepassing heeft een ander doel dan de VR-brillen bij Dermatologie. Waar de brillen tijdens een ingreep vooral voor afleiding en ontspanning zorgen, wordt VR binnen het Geboortecentrum ingezet voor voorbereiding en voorlichting. De realistische beelden moeten zwangeren meer inzicht geven in wat zij kunnen verwachten en daarmee angst en onzekerheid rond de bevalling verminderen.

Met de uitbreiding naar Dermatologie zet Zuyderland zo een volgende stap in de bredere inzet van VR voor verschillende momenten in het zorgproces.