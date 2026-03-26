VWS onderzoekt landelijk kwaliteit van zorgdata via vragenlijst RIVM

In de Nederlandse zorg worden dagelijks grote hoeveelheden data vastgelegd, gedeeld en hergebruikt, maar de kwaliteit ervan staat onder druk. Onvolledige dossiers, verouderde registraties en slecht vindbare informatie leiden tot vertragingen, risico’s voor patiënten en inefficiënt gebruik van capaciteit. Om inzicht te krijgen in de stand van zaken laat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een onderzoek uitvoeren naar datakwaliteit binnen instellingen. De uitkomsten moeten knelpunten verbeterkansen zichtbaar maken.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het RIVM in de vorm van een vragenlijst onder zorginstellingen. Daarmee wil het ministerie in kaart brengen welke maatregelen al worden genomen om de kwaliteit van gezondheidsgegevens te verbeteren en waar nog hiaten bestaan. De resultaten moeten richting geven aan toekomstig beleid en bijdragen aan betrouwbaardere data-uitwisseling, met als doel betere zorg en minder fouten in de praktijk.

Eerste inventarisatie

De uitkomsten van het onderzoek gelden als een eerste inventarisatie en vormen een belangrijk vertrekpunt voor nieuw beleid gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorgdata. Ze bieden inzicht in de huidige praktijk en de knelpunten die zorginstellingen ervaren bij het vastleggen en uitwisselen van gezondheidsgegevens. Volgens de onderzoekers is brede deelname cruciaal om een representatief beeld te krijgen van de situatie in verschillende sectoren binnen de Nederlandse zorg.

Om dat brede overzicht te realiseren, wordt ingezet op input vanuit uiteenlopende instellingen en zorgdomeinen. Zorgorganisaties worden daarom opgeroepen de vragenlijst in te vullen en deze binnen hun netwerk te verspreiden. Een hoge respons moet bijdragen aan een vollediger beeld van de stand van de datakwaliteit en de uitdagingen die daarbij spelen.

Deelname aan het onderzoek is vrijwillig en de gegeven antwoorden worden vertrouwelijk en anoniem geanalyseerd, benadrukken de onderzoekers. Zorgorganisaties wordt daarnaast gevraagd de vragenlijst actief te delen met relevante collega’s, om zo de respons te vergroten.

Brede doelgroep

De vragenlijst richt zich op een brede doelgroep binnen de zorg, waaronder zorgmedewerkers zoals artsen, verpleegkundigen en paramedici, maar ook informatiemanagers, datastewards en beleidsmedewerkers. Deelname staat open voor verschillende sectoren, waaronder de medisch-specialistische zorg, eerstelijnszorg, langdurige zorg, gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg. Het invullen van de vragenlijst neemt naar verwachting ongeveer een half uur in beslag.

Mochten er vragen zijn dan kan contact worden opgenomen met: Tessa.hulshof@rivm.nl. En de resultaten van het onderzoek kunnen worden verwacht in het derde of vierde kwartaal van dit jaar.

Bundelen expertise

Als voorbeeld van het werken aan het verbeteren van datakwaliteit is de voorgenomen samenwerking tussen DICA en IKNL illustratief, waarover we in september 2025 al schreven. Beide organisaties hebben onderzocht welke samenwerkingsvorm het beste past en zijn 1 januari 2026 verdergegaan als één organisatie. Door de krachten te bundelen combineren zij hun complementaire expertise: DICA op het gebied van kort-cyclische kwaliteitsregistraties in de medisch-specialistische zorg en IKNL met brede inzichten in trends en ontwikkelingen binnen de oncologische zorgketen.

Deze samenwerking benadrukt hoe structurele afstemming en integratie van data en inzichten bijdragen aan het duurzaam verbeteren van datakwaliteit en daarmee aan betere zorg.