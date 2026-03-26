Philips opnieuw koploper in medische technologie bij het EPO

Philips heeft in 2025 opnieuw zijn dominante positie als grootste Nederlandse patentaanvrager bij het European Patent Office bevestigd, met 1.289 aanvragen. Vooral in medische technologie voert het bedrijf de Europese ranglijst aan, mede dankzij innovaties rond kunstmatige intelligentie (676 aanvragen). De technologische vooruitgang draagt wereldwijd bij aan betere zorg en welzijn. Phillips heeft de ambitie om tegen 2030 jaarlijks 2,5 miljard mensen te bereiken, inclusief kwetsbare gemeenschappen met beperkte toegang tot zorg.

Daarmee zet Philips nadrukkelijk in op schaalvergroting van impact, waarbij digitale zorgoplossingen en datagedreven toepassingen een steeds centralere rol spelen. De focus ligt niet alleen op technologische ontwikkeling, maar ook op toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg, vooral in regio’s waar de druk op gezondheidssystemen toeneemt en middelen schaars zijn.

Hoogste aantal octrooiaanvragen

Marnix van Ginneken, lid Raad van Bestuur bij Philips, benadrukt dat Nederland een sleutelrol speelt in de innovatiekracht van het bedrijf, waar ongeveer 40 procent van de R&D-investeringen plaatsvindt, verspreid over onder meer Best, Drachten, Eindhoven en Amsterdam. Volgens hem werkt Philips daarbij intensief samen met zorgprofessionals, kennisinstellingen en andere partners. Het aanhoudende hoge aantal octrooiaanvragen weerspiegelt de focus op betekenisvolle innovatie in gezondheidstechnologie, gedreven door data, AI en platformgebaseerde oplossingen om zorg voor meer mensen toegankelijk en beter te maken.

Schaalvergroting

Philips ontwikkelt technologie voor zowel zorgprofessionals als consumenten, met platformgebaseerde oplossingen waarin hardware, software, data en AI samenkomen. Daarmee richt het bedrijf zich op het aanpakken van klinische, operationele en dagelijkse uitdagingen, met als doel de gezondheidszorg te verbeteren. Data uit onder meer beeldvormingssystemen en patiëntmonitoring worden veilig gekoppeld, van ziekenhuisomgeving tot thuissituatie. Dat ondersteunt zorgverleners bij betere besluitvorming en efficiëntere zorg. In nauwe samenwerking met klinische en technologische partners brengt Philips innovaties sneller en op grotere schaal naar de markt.

Voorbeelden van recente innovaties van Philips zijn onder meer nieuwe beeldvormingstechnologieën zoals heliumvrije 3.0T MRI-scanners en spectrale CT-systemen, AI-ondersteunde navigatie voor beeldgeleide therapie, een platform voor AI-gestuurde cardiologische diagnostiek, en consumentenproducten zoals de i9000 Shaver Series, Philips Lumea IPL en de Avent Hands-Free borstkolf.

In 2025 investeerde Philips meer dan 9 procent van zijn omzet in onderzoek en ontwikkeling, ruim boven het sectorgemiddelde. Het uitgebreide intellectuele eigendomsportfolio omvat ongeveer 53.000 octrooien, 31.500 handelsmerken, 159.000 ontwerprechten en 3.100 domeinnamen. Naast deze positie werd Philips dit jaar ook voor het 13de jaar op rij opgenomen in de Clarivate Top 100 Global Innovators.