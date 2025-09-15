Weinig bewijs voor effect digitale interventies op studieprestaties

Psycholoog Felix Bolinski van de Vrije Universiteit Amsterdam concludeert uit zijn onderzoek dat er nog te weinig bewijs is dat digitale interventies de studieprestaties van studenten daadwerkelijk verbeteren. Wel is bekend dat veel mentale gezondheidsproblemen ontstaan aan het begin van de studententijd, waardoor studenten een kwetsbare groep vormen voor klachten als depressie en angst. Digitale interventies kunnen wel een positieve bijdrage leveren aan hun mentale gezondheid.

De universiteit is een geschikte plek om preventieve en vernieuwende oplossingen uit te proberen. Bolinski onderzocht hoe technologie kan bijdragen aan het bevorderen van het welzijn van studenten. Een opvallende bevinding uit het onderzoek ‘Innovating Technologies for Improving Student Mental Health’ is dat slechts een beperkt aantal studenten met milde klachten bereid was om mee te doen. “Dit benadrukt hoe essentieel het is om goed aan te sluiten bij de behoeften en motivatie van studenten,” zegt Bolinski.

Bolinski onderzocht de inzet van digitale mentale gezondheidsinterventies (Digital Mental Health Interventions, DMHI’s), zoals internet- en virtual reality-gebaseerde programma’s. Hoewel deze interventies bij de algemene bevolking bewezen effectief zijn, blijken ze onder studenten vaak minder impact te hebben. Een andere belangrijke bevinding is dat het verbeteren van mentaal welzijn niet automatisch resulteert in betere studieresultaten, een veronderstelling die vaak wordt gemaakt.

International studenten

Naast het effect van de interventies zelf, richtte Bolinski zich ook op vernieuwende onderzoeksmethoden. Zo paste hij Bayesiaanse statistiek toe in gecontroleerde studies en meta-analyses. Ook gebruikte hij machine learning om te voorspellen welke studenten bereid zijn om hulp te zoeken. Uit het onderzoek bleek dat vooral de ernst van mentale klachten en sociale factoren een beslissende rol spelen. Volgens het voorspelmodel zouden internationale studenten gebaat kunnen zijn bij een meer gerichte aanpak.

Bolinski's onderzoeksresultaten benadrukken het belang van een integrale aanpak van mentale gezondheid binnen het hoger onderwijs. Hij pleit ervoor om digitale interventies niet los te zien van bredere, structurele maatregelen in het onderwijs. Hij vindt het cruciaal dat universiteiten niet alleen inzetten op innovatieve technologie, maar ook oog houden voor de sociale en de psychologische context van studenten.

AI-chatbots

Vorig jaar werd uit een onderzoek bekend dat AI-gebaseerde chatbots een nuttig hulpmiddel kunnen zijn voor geneeskundestudenten, zij het met aanzienlijke beperkingen. De belangrijkste voordelen liggen in het helpen met de voorbereiding op examens en de praktijk, zo bleek uit onderzoek van de University of Western Ontario in het gebruik van ChatGPT bij het stellen van diagnoses, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Plos One.