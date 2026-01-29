Wrap-up derde dag ICT&health World Conference

Deze slotdag van de ICT&health World Conference had een dubbele focus: het digitale gezondheidsmomentum van de Europese en internationale gezondheidszorg stond zij aan zij met het belang van de verpleegkundige in het zorgecosysteem, vertelde dagvoorzitter Sunnie Groeneveld. Beide onderwerpen werden vertaald in een reeks drukbezochte keynotes en zijsessies.

Martin Dorazil, adjunct-hoofd van de eenheid "Digitale gezondheid en Europese referentienetwerken" bij de Europese Commissie, deelde in de kick off voor vandaag de strategische richting van Europa voor de opbouw van een verbonden, veilig en patiëntgericht digitaal gezondheidszorgsysteem.



Centraal hierin staat de European Health Data Space (EHDS), een paradepaardje van de EU als het gaat om ondersteunen van standaard, veilige digitale databeschikbaarheid. Hij schetste een duidelijk beeld van de tijdlijn voor de EHDS, die in feite als voor een deel sinds 2025 in werking is getreden. Maart 2029 is een belangrijk moment, want dan zal de rest van de verordening in wetten vertaald moeten zijn. “Maar het echte werk is pas begonnen, namelijk van theorie naar praktische uitvoering gaan.”



En dat zal voor sommige EU-lidstaten makkelijker zijn dan voor andere EU-landen. Niet elk land is al even ver, terwijl sommige landen al wetgeving hadden die aangepast moet worden omdat er verschillen zijn met de EHDS. Dat kan net zo complex zijn. Het blijft dus belangrijk voor elke lidstaat om zo vroeg mogelijk in elke stap van het proces alle relevante stakeholders erbij te betrekken.

Mens meest intelligent algoritme

Volgens Myriam Fernández Martín, hoofd Health Innovation EMEA bij Amazon Web Services, is cloud- en AI-technologie geen doel op zich, maar een randvoorwaarde om de menselijke maat in de zorg te versterken. Daarbij noemde zij de mens als nog altijd veruit het meest intelligente algoritme, gevormd door miljoenen jaren evolutie.



Besluitvorming in de zorg wordt niet alleen bepaald door data, maar ook door context, cultuur en emotie. Tegelijkertijd staat compassie onder druk door hoge werkdruk, administratieve lasten en versnipperde patiëntinformatie. Artsen en verpleegkundigen besteden dagelijks uren aan administratie en werken met talloze applicaties zonder samenhang.



Dat contrasteert met het veranderende gedrag van patiënten, die steeds vaker AI gebruiken en toegang willen tot hun eigen data. Hoewel de zorgsector wereldwijd de meeste data genereert, blijft het merendeel onbenut door een gebrek aan structuur. Fernández Martín benadrukt daarom het belang van robuuste cloudinfrastructuur, duidelijke governance en een gelaagde AI-aanpak. “AI kan zorgprofessionals ondersteunen,” concludeert zij, “maar alleen als zij begrijpen hoe de technologie werkt en welke meerwaarde deze biedt voor henzelf én voor hun patiënten.”

Inzetten op betere uitkomsten

Vervolgens stelde Eugene Waterval, directeur Verpleegkunde, Onderzoek & Onderwijs bij Nemours Children’s Hospital Orlando, dat structurele verbetering van patiëntuitkomsten begint bij verpleegkundige processen, ondersteund door data en technologie. Hij plaatst dit in de context van een al decennia bekende problematiek rond vermijdbare ziekenhuisincidenten, die heeft geleid tot een groeiende focus op datagedreven kwaliteitsverbetering.



Data is daarbij noodzakelijk, maar alleen effectief wanneer deze doelgericht wordt ingezet en gekoppeld aan concrete processen. Nemours richt zich expliciet op preventie en lange termijngezondheid, ondersteund door technologie zoals virtual nursing en remote monitoring vanuit een centraal Clinical Logistics Center. Deze aanpak draagt bij aan minder heropnames en betere klinische uitkomsten.



Tegelijkertijd blijft werkdruk voor verpleegkundigen een aandachtspunt. Volgens Waterval zijn heldere doelen, samen leren en nauwe betrokkenheid van verpleegkundigen essentieel om technologie daadwerkelijk bij te laten dragen aan betere zorg. Een terugkerend punt in Watervals betoog is het belang van duidelijke doelstellingen. Zonder heldere doelen is meten weinig zinvol. “Elk systeem is perfect ontworpen om de resultaten te krijgen die het krijgt,” aldus Waterval. Wie betere uitkomsten wil, moet daarom eerst scherp definiëren wat gemeten wordt en waarom.

And the winner is…

Aan het einde van de plenaire ochtendsessie op de derde dag van de ICT&health World Conference zijn de ICT&health Awards uitgereikt. In vijf categorieën werden in totaal vijf winnaars bekroond uit een veld van 23 genomineerden.



De prijzen werden uitgereikt door Conny Helder, voorzitter van de redactieraad en vakjury van ICT&health, samen met dagvoorzitter Sunnie Groeneveld. De winnaars ontvingen het bronzen beeld, ontworpen door de Zuid-Limburgse kunstenaar Marion Backus.

In de categorie Zorgtransformatie met impact ging de award naar Stichting KOMPAZ. De jury waardeerde vooral de manier waarop mantelzorgers met scholing en digitale ondersteuning worden toegerust, wat bijdraagt aan eigen regie en ontlasting van de zorg.

De award Slimme technologie in de praktijk werd toegekend aan Zuyderland Medisch Centrum, voor grootschalige en structurele inzet van thuismonitoring bij ruim 11.000 patiënten.



In de categorie Data en digitale infrastructuur won het programma Met spoed beschikbaar, dat digitale gegevensuitwisseling in de ambulancesector structureel verbetert.



De award Patiënt en burger als partner ging naar Laurine Beele, vanwege haar inzet voor participatie en empowerment van jonge gebruikers van social media.

Tot slot werd Health-Thing uitgeroepen tot winnaar in de categorie Publiek-private samenwerking, voor het verbinden van onderwijs, zorg en jonge zorgprofessionals via een sociaal leerplatform.

Lees hier het hele artikel over de prijsuitreiking.

Focus op vrouwengezondheid

De dag werd afgesloten met een persoonlijke en maatschappelijk scherpe keynote van Amber Voldegel, medeoprichter van Health and Parenting. Zij schetste haar ondernemersreis van de vroege dagen van de App Store tot het bouwen en opschalen van een wereldwijd gebruikte zwangerschapsapp die uiteindelijk 150 miljoen vrouwen bereikte. Door scherp te kijken naar gebruikersbehoeften, slimme technische keuzes te maken en te leren van fouten, ontstond Pregnancy Plus, ontworpen voor wereldwijde schaal en klinisch verantwoorde informatie.



Voldegel benadrukte de verantwoordelijkheid die komt kijken bij het verspreiden van gezondheidsinformatie aan miljoenen gebruikers, zeker in contexten met lage gezondheidsvaardigheden. Na de verkoop aan Philips verschoof haar focus van commercieel succes naar maatschappelijke impact. Haar nieuwe initiatief richt zich op toegankelijke, privacyvriendelijke technologie voor vrouwengezondheid, met lokaal verwerkte data en gratis beschikbaarheid. De keynote onderstreepte hoe technologische innovatie, ethiek en inclusiviteit samen kunnen komen.

Tot volgend jaar!

Hoewel de ICT&health World Conference 2026 hiermee als afgerond beschouwd kan worden, geldt dat allerminst voor het doel van de conferentie: mensen, ideeën en innovaties bij elkaar brengen om de zorg vooruit te helpen: van arts tot verpleegkundige, van zorgprofessional tot patiënt, van minister tot burger. En van lokaal tot mondiaal.



Met een magazine, met de website, met podcasts en in januari 2027 opnieuw met een internationale conferentie, blijft ICT&health dit doel nastreven: samen met haar Innovation Partners, met de Redactieraad en met iedereen die een bijdrage levert aan het platform. U bent daarbij ook van harte welkom: op de ICT&health World Conference 2027, maar ook via al onze andere uitingsvormen.