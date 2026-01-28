Wrap-up tweede dag ICT&health World Conference 2026

Van visie naar real-world verandering: dat was het centrale thema van dag 2 van de ICT&health World Conference 2026 in het MECC in Maastricht. Deze dag stond in het teken van de uitdagingen waar de zorgsector mee worstelt, maar vooral van de mogelijkheden om die uitdagingen gezamenlijk aan te pakken met behulp van onder meer technologie.

In dat kader paste de opening van dagvoorzitter Sunny Groenveld perfect: niks doen is nooit het antwoord. Daarmee was Jan Anthonie Bruijn, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het volledig eens. Hij zette met zijn keynote de toon voor een dag die draaide om moed, digitale transformatie en samenwerking als hoekstenen van een veerkrachtig en toekomstbestendig zorgsysteem. Bruijn benadrukte dat de zorg zich in een periode van ingrijpende verandering bevindt en dat digitalisering cruciaal is om de kwaliteit van zorg te verbeteren en de werkdruk te verlagen.



Volgens Bruijn vraagt deze fase om samenwerking, standaardisatie en versnelling, zowel nationaal als Europees. Hij wees op het belang van databeschikbaarheid, veilige en gestandaardiseerde toegang tot gezondheidsinformatie en de rol van initiatieven zoals de European Health Data Space (EHDS). Tegelijkertijd stelde hij dat technologische vooruitgang alleen niet voldoende is: ook organisatie, governance en menselijk handelen moeten meebewegen.



De patiënt vormt daarbij geen belemmering; die staat volgens Bruijn juist open voor verdere digitalisering. “Ik geloof dat we allemaal vooruit willen. Laten we dus met zijn allen de stappen zetten die nodig zijn. En onthoud: niks is onmogelijk, want onmogelijke dingen gebeuren niet.”

Winnaar Health Impact Accelerator 2026

Health~Holland maakte vervolgens de winnaar van de Health Impact Accelerator 2026 bekend: startup Honeycomb. Het winnende platform ondersteunt mensen bij het vinden van passende mentale zorg en werd geselecteerd uit vijf startups die een intensief programma van tien weken doorliepen, gericht op opschaling. Volgens de organisatie ligt de nadruk daarbij op het ontwikkelen van schaalbare oplossingen met aantoonbare impact voor de zorgpraktijk.



VWS-minister Jan Anthonie Bruijn benadrukte bij de uitreiking het belang van innovatie en samenwerking, ook voor initiatieven die niet in de prijzen vielen. Voor Honeycomb ligt de volgende stap vooral bij het aantrekken van financiering om verdere groei mogelijk te maken. Daarmee raakt de prijs aan een breder knelpunt in de zorginnovatie: succesvolle pilots vragen om structurele investeringen om daadwerkelijk breed inzetbaar te worden.

Jack Kreindler: leren van extreme omstandigheden

Jack Kreindler (WellFounded Health) deelde in zijn keynote inspirerende inzichten over het herontwerpen van de gezondheidszorg met behulp van innovatie, data en menselijke verbinding. Daarbij onderzocht hij hoe technologie en empathie samen betekenisvolle verandering kunnen bewerkstelligen.



Kreindler betoogde dat de toekomst van de zorg ligt in het combineren van technologie, data en menselijk inzicht. Als ‘extreme environments researcher’ onderzoekt hij hoe mensen functioneren onder extreme omstandigheden, om daar lessen uit te trekken voor gezonder ouder worden. Volgens Kreindler groeit de beschikbaarheid van gezondheidsdata explosief en maken dalende kosten continue monitoring steeds toegankelijker. Dat biedt kansen om chronische aandoeningen eerder te signaleren en mensen meer regie te geven over hun gezondheid.



Tegelijkertijd waarschuwt hij dat opschaling, gebruiksvriendelijkheid en context — zoals fysieke beperkingen en sociale netwerken — cruciaal zijn voor succes. Technologie alleen is onvoldoende; ook empathie, samenwerking en het leren van extreme situaties zijn nodig om zorg daadwerkelijk te transformeren. Onderschat de kracht van exponentieel groeiende technologie niet — maar onderschat ook niet wat extreem moeilijke omstandigheden ons kunnen leren.

Helen Mertens: voortouw nemen

Dr. Helen Mertens, voorzitter van de Raad van Bestuur van Maastricht University Medical Center+ (MUMC+), sloot de plenaire ochtendsessie af met een verhaal over hoe academische ziekenhuizen het voortouw kunnen nemen in de duurzame transformatie van de gezondheidszorg — door innovatie, patiëntenzorg en regionale samenwerking te verbinden om systemen te bouwen die daadwerkelijk werken voor mensen.

Mertens waarschuwde dat digitalisering in de zorg niet automatisch voor iedereen werkt. Aan de hand van een fictieve patiënt liet zij zien hoe digitale drempels — zoals taalgebruik, complexiteit en verplichte online stappen — juist kunnen leiden tot zorgmijding.



Volgens Mertens groeit het risico op uitsluiting, met name voor laaggeletterden, mensen met cognitieve beperkingen en burgers zonder stabiele internettoegang. Zij benadrukte dat gelijke digitale oplossingen niet automatisch leiden tot gelijke toegang tot zorg. Ontwerp, implementatie en beleid moeten rekening houden met verschillen in vaardigheden en context. Die verantwoordelijkheid ligt niet bij de patiënt, maar bij zorgorganisaties, technologieaanbieders en beleidsmakers gezamenlijk. Alleen inclusieve digitale zorg kan bijdragen aan het verkleinen van gezondheidsverschillen. “Iedereen hetzelfde aanbieden is niet genoeg. Het gaat erom dat mensen krijgen wat ze nodig hebben om daadwerkelijk mee te kunnen doen.”

Middag-keynotes: mondige patiënten

De middagpresentaties draaiden vooral om het mondiger maken van patiënten en het versterken van digitaal vertrouwen. Twee inspirerende presentaties stelden de patiënt en digitaal vertrouwen centraal in de transformatie van de gezondheidszorg.



Mohammad Al-Ubaydli, CEO van Patients Know Best, liet zien hoe patiëntgerichte platforms en eigenaarschap van data de relatie tussen burgers en zorgverleners hervormen — en zorgsystemen creëren die beter aansluiten bij de behoeften van patiënten.



De discussie over Persoonlijke Gezondheidsomgevingen (PGO’s) richt zich volgens hem te vaak op techniek, terwijl internationale ervaringen laten zien dat succes of falen vooral wordt bepaald door governance. Zijn kernboodschap: build governance, not software. Technologie is noodzakelijk, maar zonder structurele financiering, duidelijk eigenaarschap en afdwingbare interoperabiliteit blijven PGO’s steken in pilots en versnippering.



Internationaal creëren PGO’s pas maatschappelijke waarde wanneer zij worden behandeld als digitale publieke infrastructuur en verder gaan dan inzage alleen. Niet transparantie, maar activatie staat centraal: burgers moeten hun gegevens kunnen gebruiken, verrijken en inzetten voor zelfmanagement. Dat vraagt om federatieve architecturen, verplichte standaarden en een heldere rolverdeling tussen overheid (regels en toezicht), markt (innovatie) en burger (databezit).

Liz Ashall Payne (ORCHA): vertrouwen en governance



Liz Ashall Payne, oprichter en CEO van ORCHA, stelde dat het succes van digitale zorg niet wordt bepaald door technologie, maar door vertrouwen en governance. Hoewel wereldwijd dagelijks miljoenen mensen apps en andere digitale middelen gebruiken om hun gezondheid te monitoren of te verbeteren, blijft structurele adoptie achter. Volgens Ashall Payne komt dat doordat gebruikers en zorgprofessionals het overzicht missen. Uit analyses van ORCHA blijkt dat slechts 20 procent van de 350.000 onderzochte gezondheidsapps voldoet aan minimale eisen voor veiligheid en effectiviteit. Die overvloed aan onbetrouwbare toepassingen ondermijnt het vertrouwen en belemmert verdere opschaling.



ORCHA ontwikkelde daarom een internationaal toepasbaar model in vijf stappen, geïnspireerd op de governance rond medicatie, met continue checks op veiligheid, klinische waarde en actualiteit. Dat model omvat onder meer pre-market beoordeling, scholing van zorgprofessionals, heldere positionering van digitale tools, vergoeding en structurele monitoring. Volgens Ashall Payne is naast regulering vooral aandacht nodig voor distributie en implementatie, bijvoorbeeld via interoperabiliteit met EPD’s en geautomatiseerde inzet door zorgprofessionals. Structurele vergoeding is daarbij essentieel. “Zo bouw je een keten van vertrouwen,” stelt zij, waarin zorgprofessionals, patiënten en technologie elkaar versterken en digitale zorg daadwerkelijk kan opschalen.

Dag 3: ICT&health Awards; grensoverschrijdende samenwerking

Op de derde en afsluitende dag van de ICT&health World Conference vindt voor de tweede keer de uitreiking van de ICT&health Awards plaats. Deze awards, ontworpen door een kunstenaar en vorig jaar zeer positief ontvangen, zetten organisaties en samenwerkingen in het zonnetje die aantoonbaar bijdragen aan de transformatie van de zorg. Lees hier meer over de genomineerden voor de vijf categorieën:



De laatste congresdag benadrukt verder een sterk Europees en internationaal perspectief op hoe digitale transformatie de gezondheidszorg over grenzen heen hervormt.