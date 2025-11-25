‘Zet structureel de CNIO in bij ouderenzorg’

Arenda Jansen-Wegter werkt al meer dan twintig jaar in de ouderenzorg en combineert tegenwoordig haar zorgervaring met haar passie voor technologie. Ze laat collega’s zien hoe digitalisering de zorg kan versterken, mits goed toegepast: “Ik vind de combinatie tussen zorgverlener en CNIO onmisbaar om de zorg goed te kunnen transformeren," vertelt zij in het katern van VWS in ICT&health 6.

Jansen-Wegter is sinds een aantal jaren CNIO bij IJsselheem in de regio Kampen en Zwolle - een functie die ze daarvoor ook al bekleedde zonder dat ze er erg in had. Wat haar zo aanspreekt in de zorg? “Elke cliënt is anders. Je stapt telkens een nieuwe wereld binnen. En juist in de ouderenzorg ontmoet je mensen die ontzettend veel hebben meegemaakt. Van hen kunnen we zoveel leren.”

Inlevingsvermogen

Dit binnenstappen in andere werelden vraagt van zorgverleners inlevingsvermogen, flexibiliteit en goede samenwerking. En dat is precies waar Jansen-Wegter energie van krijgt: “Elke wijk heeft een andere dynamiek. Je moet steeds opnieuw aanvoelen hoe je een band opbouwt met iemand. Dat vind ik mooi. Zorg draait voor mij om die menselijke verbinding.”



Toen haar kinderen ouder werden, besloot Jansen-Wegter zich verder te ontwikkelen en ging ze weer studeren. “Toen is mijn ‘inner nerd’ wakker geworden”, lacht ze. “Ik werd gegrepen door vragen als: wat doet technologie met mensen? En andersom: hoe beïnvloeden mensen technologie? Die wisselwerking fascineert me. En we hebben alle hulp om de zorg aan te kunnen hard nodig. Ik hoorde laatst iemand praten over ‘een naderend zorginfarct’. Hoezo ‘naderend’? We zitten er al middenin!”

PGO-pleidooi

Een concreet voorbeeld van de wisselwerking tussen technologie en zorg kwam aan bod tijdens haar afstuderen, toen ze zich boog over de implementatie van de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO). De PGO is bedoeld voor burgers, voor meer regie over gegevens over de eigen gezondheid en zorg.



“Dat idee is absoluut prachtig”, zegt Jansen-Wegter. “Maar in de ouderenzorg hebben we te maken met een doelgroep die lang niet altijd digitaal vaardig is. Dus dat riep vragen op: wanneer is een PGO echt van meerwaarde voor ouderen? En wat is er nodig om de PGO goed in te zetten in de ouderenzorg?”



Het ‘project PGO’ dat in IJsselheem onder leiding van Jansen-Wegter werd gestart, leverde met vallen en opstaan waardevolle inzichten op. “Wij zien dat een PGO pas echt kan werken als het een structureel onderdeel wordt van het zorgproces, niet als iets extra’s of een technische gadget die je vrijblijvend inzet. Zover zijn we bij IJsselheem nog niet; de PGO is nog vaak onbekend en daardoor onbemind. Maar we zijn wel gemotiveerd om hierin stappen te zetten. Daarom werken we samen met VWS en stichting MedMij aan de doorontwikkeling van de PGO. Met onze cliënten in de lead over de inhoud, en niet de zorgmedewerker.”

Lees het hele artikel in ICT&health editie 6, die op 12 december verschijnt.