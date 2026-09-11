Nieuwe, succesvolle aanpak op verpleegafdeling St. Antonius Ziekenhuis

Het St. Antonius Ziekenhuis kan op de verpleegafdelingen meer patiënten helpen zonder extra verpleegkundigen in te zetten. Een nieuwe manier van werken, die een jaar geleden ziekenhuisbreed werd ingevoerd, lijkt die belofte waar te maken. Patiënten nemen vaker zelf zorgtaken op zich, naasten helpen mee en digitale hulpmiddelen ondersteunen het werk. Volgens het ziekenhuis blijven ondertussen de kwaliteit van zorg en het werkplezier op peil.

“De vraag is niet óf we moeten veranderen, maar hoe we ervoor zorgen dat we ook over tien of vijftien jaar goede zorg kunnen blijven bieden”, zegt Gerbrecht van der Meulen, voorheen verpleegkundige en nu projectleider van de nieuwe werkwijze. “We kijken hoe we de zorg zo kunnen organiseren, dat verpleegkundigen hun tijd kunnen besteden aan de zorg waarvoor zij echt nodig zijn.” ICT&health schreef eerder al over de pilot en de aanleiding voor deze nieuwe manier van werken.

Hulp van naasten

Na een jaar zijn de eerste resultaten zichtbaar. Op bijna driekwart van de opnames op reguliere verpleegafdelingen bespreken verpleegkundigen inmiddels welke zorgtaken een patiënt zelf kan uitvoeren en waarbij een naaste kan helpen. Een jaar geleden gebeurde dat nog bij 26 procent van de opnames.

Het kan bijvoorbeeld gaan om wassen en aankleden, uit bed komen of zelf eten en drinken pakken. Naasten kunnen helpen met de persoonlijke verzorging, het opmaken van het bed of bewegen. Welke taken iemand zelf doet of uit handen geeft, verschilt per patiënt en is vrijwillig. Daarnaast kunnen patiënten via Mijn Opname, onderdeel van Mijn Antonius, op hun telefoon of op hun tablet ook informatie over hun opname en behandeling bekijken.

Actiever betrokken

Volgens projectleider Melanie Oostrom staan patiënten er over het algemeen voor open om zelf zorgtaken op zich te nemen als dat bij hun situatie past. Ook naasten zijn vaak bereid om te helpen. Daardoor houden patiënten meer regie over hun zorg en raken naasten daar actiever bij betrokken. Ook Oostrom werkte net als Van der Meulen eerder als verpleegkundige.

De nieuwe werkwijze maakt het mogelijk om de beschikbare tijd van verpleegkundigen anders te verdelen. Het St. Antonius wil daarom vanaf 1 januari 2027 op de reguliere verpleegafdelingen gemiddeld vijf patiënten per verpleegkundige in de dagdienst verzorgen. Nu zijn dat er gemiddeld vier.

De manier waarop afdelingen die verandering invoeren, kan verschillen. Zij krijgen de ruimte om daarbij rekening te houden met het type patiënten en de zorg die zij leveren. Oostrom vertelt dat sommige afdelingen al met vijf patiënten per verpleegkundige werken, terwijl andere afdelingen meer tijd nodig hebben. Teams kunnen daarbij ondersteuning krijgen van verandercoaches. Deze verpleegkundigen helpen afdelingen om de nieuwe werkwijze in de praktijk vorm te geven.

Patiënten en naasten positief

Verpleegkundigen, artsen en andere zorgverleners beoordelen de kwaliteit van de zorg na een jaar nog altijd ongeveer hetzelfde. Ook patiënten en hun naasten zijn positief over de nieuwe werkwijze. Zij waarderen onder meer de grotere betrokkenheid van naasten en het overzicht dat Mijn Opname biedt. Volgens Oostrom is dat belangrijk: meer patiënten helpen kan alleen als de kwaliteit van zorg en het werkplezier van verpleegkundigen behouden blijven. Ook de ruimere bezoektijden vallen in de smaak. Patiënten ervaren de aanwezigheid van naasten als steun tijdens hun herstel, terwijl naasten zich meer betrokken voelen bij de zorg.

De aanpak krijgt inmiddels ook belangstelling van andere ziekenhuizen. Daarom start het St. Antonius in 2027 een programma waarin projectleiders van het ziekenhuis andere instellingen ondersteunen bij de invoering. Volgens Van der Meulen zit de kracht van de aanpak niet in één afzonderlijke verandering, maar in het anders organiseren van de zorg als geheel. Dat andere ziekenhuizen belangstelling tonen, wordt gezien als een aanwijzing dat de werkwijze ook elders kan bijdragen aan het toegankelijk houden van de zorg.