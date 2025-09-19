Zuyderland ondersteunt ruim 11.000 patiënten met digitale zorg

Het Zuyderland ziekenhuis (Zuid-Limburg) heeft al ruim 11.000 patiënten geholpen met behulp van digitale zorg. Het gaat hierbij om de inzet van digitale hulpmiddelen zoals beeldbellen met een arts, ondersteuning met gezondheidsapps en het doen van thuismetingen. In ICT&health 5, die eind oktober verschijnt, wordt dieper ingegaan op de impact van digitale zorg als integraal onderdeel van zorgpaden in het ziekenhuis.

Steeds vaker hoeven patiënten niet of minder vaak naar het ziekenhuis, bijvoorbeeld voor een consult of een controle-afspraak. Zorg in de eigen vertrouwde omgeving blijkt volgens Zuyderland vaak net zo effectief of zelfs beter te zijn en geeft mensen meer regie over hun eigen zorg en gezondheid.

Niet over de schutting

Het ziekenhuis benadrukt dat digitale zorg niet gewoon over de schutting gegooid wordt. Verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in digitale zorg - eNurses - begeleiden patiënten in het gebruik van dgitiale instrumenten, houden op afstand iemands gezondheid in de gaten, beantwoorden vragen en zorgen voor de juiste zorg op het juiste moment.



Patiënten van het Zuyderland ziekenhuis kunnen voor hulp bij het gebruik van apps, inloggen of beeldbellen ook terecht bij het in 2024 geopende DigiPunt Zuyderland. Dit geldt ook voor familieleden en mantelzorgers.

Voordelen digitale zorgoplossingen

Op dit moment heeft Zuyderland meer dan 30 digitale zorgoplossingen. Enkele voorbeelden (en hun voordelen) zijn:

Hartritmestoornissen

De hartslag wordt gemeten via een app op een telefoon of tablet. Een eNurse kijkt op afstand mee. Samen met de arts wordt bepaald of verder onderzoek of behandeling nodig is. Zo is er snel duidelijkheid, zonder dat een patiënt meteen naar het ziekenhuis hoeft.

Herstel na hartproblemen

Revalidatie-oefeningen worden thuis gedaan via een app. Minder ziekenhuisbezoeken zijn nodig. Dat scheelt reistijd en geeft meer rust.

Hoge bloeddruk tijdens zwangerschap

De bloeddruk wordt thuis gemeten. Daarnaast wordt een korte vragenlijst ingevuld over de gezondheid. Een eNurse houdt de resultaten in de gaten. Zo blijft de zorg goed, zonder dat er steeds een ziekenhuisbezoek nodig is.

COPD

Via een app wordt gemeten hoeveel zuurstof er in het bloed zit en een korte vragenlijst geeft inzicht in hoe het met een patiënt gaat. Een eNurse kijkt op afstand mee en overlegt zo nodig met de arts. Zo kan snel worden ingegrepen bij verergering van klachten. Dit helpt om een ziekenhuisopname te voorkomen.

Stoma

In een app staan uitleg en tips voor de verzorging van een stoma. Vragen worden gesteld via een bericht in de app. Een eNurse geeft snel antwoord, zonder dat een afspraak nodig is.

Functionele behoefte centraal

Zuyderland werkt sinds een paar jaar met een speciale programmaorganisatie om alle initiatieven op het gebied van digitalisering onder eenduidige regie te brengen en in het licht van de patiëntervaring te verbeteren. De urgentie voor deze digitale zorgtransformatie neemt namelijk steeds verder toe. In de opzet van het ziekenhuis staat de functionele behoefte centraal. Waar kan binnen bestaande zorgpaden digitalisering worden toegepast en hoe zorgen we dat de organisatie ‘mee’ is?



Een voorbeeld van digitalisering in de breedte is dat sinds eerder dit jaar op alle poliklinieken de BeterDichtbij-app gebruikt wordt. Dit zorgt ervoor dat onnodige ziekenhuisbezoeken kunnen worden voorkomen en de zorg voor iedereen toegankelijker wordt. Alle poli-patiënten worden automatisch uitgenodigd om de app te gaan gebruiken.



Uit een proefproject op enkele afdelingen blijkt dat het gebruik van de BeterDichtbij-app een succes was, waarna is besloten om het op alle poliklinieken te gaan toepassen. Volgens Zuyderland biedt digitale communicatie de patiënten meer grip op hun zorgproces. Ze kunnen informatie in hun eigen tempo teruglezen in de app en patiënten nemen eerder contact op via de app. Ze voelen zich daardoor beter geïnformeerd en voelen zich sneller gerustgesteld. Het zorgt volgens het ziekenhuis voor een betere samenwerking tussen patiënt en zorgverlener.

