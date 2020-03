Zuyderland opent coronavirus Control Room

Het intitiatief voor de Hospital Control Room t.b.v. het coronavirus werd genomen door chirurg Eric Belgers en afdelingshoofd Kwaliteit, Veiligheid & Bedrijfsvoering Stijn Lambregts. “We verwerken tijdens deze coronacrisis ontzettend veel data in het ziekenhuis. Het is belangrijk om al die gegevens over opnames, capaciteit en doorstroom goed te bundelen. Zo hebben we steeds live inzicht in die gegevens en kan daar vervolgens door de specialisten naar worden gehandeld”, aldus Lambregts.

Ook landelijke coronavirus informatie

De data wordt continu aangeleverd door de verschillende afdelingen. Diverse data-analisten, medewerkers van de afdeling Bedrijfsvoering en medisch specialisten delen in de Control Room de laatste informatie met elkaar. Op een van de schermen zijn ook de gegevens van het landelijk coördinatiesysteem voor ziekenhuisbedden te zien waar Zuyderland ook op aangesloten is. En de Control Room data kan ook worden ingezien door Ambulancediensten.

Op de schermen in de Control Room is live de bezetting van de IC op beide Zuyderland locaties (Heerlen en Sittard) te zien. Maar de schermen geven ook informatie over andere en verdachte COVID-19 patiënten. “Op een ander scherm kunnen we bijvoorbeeld trends en ontwikkelingen waarnemen, zowel terug in de tijd als in de toekomst. En weer een ander scherm biedt inzicht in de landelijke situatie bij andere ziekenhuizen. Het unieke is dat we al die gedeelde informatie aanbieden in één fysieke ruimte waar specialisten binnen kunnen lopen en daardoor continue inzicht hebben in wat er precies gebeurt”, zo vult Lambregts aan.

Waardevolle informatie voor medici

Chirurg Eric Belgers kijkt met trots naar hetgeen binnen Zuyderland in korte tijd gerealiseerd is. “Voor ons als medici is deze ruimte natuurlijk hartstikke waardevol. Van de drukte op de SEH tot de uitstroom richting verpleeghuizen: werkelijk alles is hier duidelijk weergegeven. Dat helpt ontzettend om snel de goede beslissingen te maken. Je kunt nu al tijdig een voorspelling maken waar een capaciteitsprobleem gaat ontstaan en daar ook op acteren. Behalve de geweldige zorg door onze artsen en verpleegkundigen gaan we in feite met data het coronavirus in Zuyderland te lijf.”