MedMij zet koers uit voor digitale gezondheidsdata tot 2028

Stichting MedMij heeft haar roadmap voor de periode 2026-2028 gepubliceerd. In het nieuwe koersdocument schetst de organisatie hoe zij de komende jaren verder wil werken aan veilige en betrouwbare digitale uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen zorgaanbieders en burgers. De focus ligt daarbij op het vergroten van de bruikbaarheid van gezondheidsinformatie, het versterken van het MedMij-netwerk en het aansluiten op nationale en Europese ontwikkelingen rond databeschikbaarheid in de zorg.

Volgens MedMij bouwt de nieuwe roadmap voort op een infrastructuur die inmiddels door ongeveer 4.500 zorgaanbieders wordt gebruikt voor het delen van gezondheidsgegevens met patiënten. Het netwerk omvat onder meer huisartsen, ziekenhuizen, ggz-instellingen en organisaties in de langdurige zorg. Met veertien gekwalificeerde persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO's) en een groeiend aantal gegevensdiensten wil de stichting de komende jaren de stap maken van technische infrastructuur naar concrete meerwaarde voor inwoners die digitaal inzicht willen krijgen in hun eigen gezondheid en zorgtraject.

Drie pijlers

De eerste strategische pijler van de roadmap richt zich op het uitbreiden en verbeteren van de gezondheidsinformatie die via het MedMij-netwerk beschikbaar komt. Daarbij werkt de stichting samen met zorgorganisaties en het ministerie van VWS aan de ontsluiting van nieuwe gegevensstromen, waaronder informatie uit de geboortezorg, mondzorg, bevolkingsonderzoeken, NIPT-screeningen, pathologie en paramedische zorg. Daarnaast lopen verkenningen naar de beschikbaarheid van medische beelden, arbogegevens en medicatiegegevens.

Ook zet MedMij in op een meer gedetailleerde manier van gegevensuitwisseling. Door informatie op te delen in kleinere, herbruikbare gegevensblokken moeten gebruikers gerichter kunnen zoeken en gegevens eenvoudiger kunnen combineren. Op termijn moet dit onder meer de mogelijkheid bieden om persoonlijke gezondheidsinformatie overzichtelijk weer te geven in bijvoorbeeld grafieken.

Meer begrijpelijke data

MedMij wil niet alleen meer gezondheidsdata beschikbaar maken, maar vooral ook de begrijpelijkheid ervan verbeteren. Dit gebeurt door patiëntvriendelijke taal, uniforme visualisaties en extra uitleg, zodat bijvoorbeeld laboratoriumuitslagen beter te begrijpen zijn. Hiervoor werkt MedMij samen met Nictiz aan het gebruik van duidelijke medische termen. Daarnaast wil MedMij de PGO sterker integreren in het zorgproces. Gebruikers moeten hun PGO niet alleen kunnen gebruiken om gegevens in te zien, maar ook om actief mee te doen, zoals het invullen van vragenlijsten, het bijhouden van zelfmetingen en het gebruiken van digitale communicatie zoals chat en e-consults. Ook wordt onderzocht hoe PGO’s kunnen bijdragen aan proactieve zorgplanning.

De tweede pijler van de roadmap richt zich op de verdere ontwikkeling van het MedMij-netwerk. Daarbij staan betrouwbaarheid, transparantie en gebruiksgemak centraal. MedMij wil de monitoring van gegevensuitwisseling verbeteren, meer inzicht geven in de kwaliteit van uitwisselingen en duidelijkere normen invoeren voor alle partijen binnen de keten. Daarnaast werkt de organisatie aan een nieuwe validatiestructuur die het huidige acceptatie- en kwalificatieproces moet vervangen en de toetreding van nieuwe deelnemers eenvoudiger en inzichtelijker moet maken.

Vertrouwde Authenticatiedienst

Een belangrijk onderdeel van deze ontwikkeling is de zogeheten Vertrouwde Authenticatiedienst, die MedMij samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ontwikkelt. Het systeem moet ervoor zorgen dat gebruikers met één inlogactie gegevens kunnen ophalen bij alle aangesloten zorgaanbieders. Volgens MedMij verlaagt dit de drempel voor het gebruik van digitale gezondheidsgegevens. Ook wordt gewerkt aan voorzieningen waarmee ouders, mantelzorgers en andere wettelijk vertegenwoordigers toegang kunnen krijgen tot gegevens waarvoor zij bevoegd zijn. Daarnaast wil de organisatie het mogelijk maken dat zorgverleners, na toestemming van de gebruiker, relevante gezondheidsinformatie kunnen raadplegen.

De derde strategische pijler van de roadmap richt zich op de aansluiting van het MedMij Afsprakenstelsel op bredere ontwikkelingen binnen de Nederlandse en Europese gezondheidszorg. MedMij werkt samen met andere afsprakenstelsels om standaarden en werkwijzen beter op elkaar af te stemmen, met als doel te komen tot één samenhangend systeem voor digitale gegevensuitwisseling. Daarnaast richt de organisatie zich op open informatiestandaarden die zowel in Nederland als in Europa toepasbaar zijn. Daarbij staat het perspectief van burgers centraal, vooral hoe zij toegang krijgen tot en gebruik kunnen maken van hun gezondheidsgegevens.

Beter gevulde PGO’s

Voor de uitvoering van de roadmap werkt MedMij de komende periode samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de ontwikkelaars van Mijn Gezondheidsoverzicht, deelnemers aan het MedMij-netwerk en andere partijen in de zorgsector. De gezamenlijke ambitie is om inwoners die dat willen digitaal toegang te bieden tot een compleet en overzichtelijk beeld van hun medische gegevens. Daarmee sluit de roadmap aan bij de bredere beweging richting meer regie voor patiënten over hun eigen gezondheid en zorginformatie.

Eind oktober vorig jaar schreven we ook over de aangepaste MedMij Roadmap. MedMij heeft haar meerjarenplan vernieuwd en toen daarin vastgelegd hoe persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) de komende jaren rijker gevuld, begrijpelijker en nuttiger moeten worden in het zorgproces. De planning bevatte onder meer een validatiestraat, uitgebreidere en gedetailleerdere gegevensdiensten en nieuwe functies die vanaf 2026 beschikbaar zijn.