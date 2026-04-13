Zuyderland vernieuwt CT- en MRI-scanners voor betere zorg

Het Zuyderland Medisch Centrum investeert de komende jaren in een nieuwe generatie CT- en MRI-scanners. Met deze stap wil het ziekenhuis de diagnostiek in de regio Zuid-Limburg versnellen en verbeteren, met name voor patiënten met complexe aandoeningen zoals kanker en hart- en vaatziekten.

Een van de nieuwe CT-scanners maakt het mogelijk om met één onderzoek zeer gedetailleerde beelden te verkrijgen. Dit vergroot de diagnostische zekerheid voor artsen en kan het aantal vervolgonderzoeken verminderen. Vooral in acute situaties en bij patiënten die moeite hebben om stil te liggen, biedt de technologie duidelijke voordelen.

Meer comfort voor patiënten

Naast de vernieuwing van CT-capaciteit worden ook meerdere MRI-scanners vervangen. Deze nieuwe systemen werken sneller en produceren minder geluid, waardoor onderzoeken comfortabeler verlopen. Patiënten hoeven minder lang stil te liggen, wat met name relevant is voor ouderen, kinderen en mensen met angst voor MRI-onderzoeken.

Opvallend is de aandacht voor patiëntbeleving. Voor jonge patiënten introduceert Zuyderland een speelse mini-scanner waarmee kinderen vooraf kunnen oefenen. Dit helpt om spanning te verminderen en draagt bij aan een rustiger verloop van het daadwerkelijke onderzoek.

Hoogwaardige regionale zorg

Volgens bestuursvoorzitter David Jongen benadrukt deze investering het belang van toegankelijke, hoogwaardige zorg in de regio. Het ziekenhuis wil ervoor zorgen dat inwoners van Zuid-Limburg ook in de toekomst dichtbij huis gebruik kunnen maken van geavanceerde diagnostiek.

De nieuwe scanners worden gefaseerd in gebruik genomen op de locaties in Heerlen en Sittard-Geleen. De investering maakt deel uit van een bredere strategie waarin Zuyderland inzet op innovatie, efficiëntere zorgprocessen en betere aansluiting op de regionale zorgvraag.

CT en MRI innovaties

De afgelopen maanden en jaren hebben steeds meer ziekenhuizen besloten om (fors) te investeren in nieuwe diagnostische beeldvorming. Zo werd in december j.l. bekend dat het Isala twee verouderde CT-scanners vervangt door een nieuwe PET-CT scanner die niet alleen beelden van een veel hogere kwaliteit levert, maar ook nog eens minder radioactieve vloeistof nodig heeft en scans in een korter tijdsbestek kan maken, waardoor per dag meer patiënten onderzocht kunnen worden.

Eind vorig jaar lanceerde Philips een nieuw 3.0T MRI-platform dat volledig zonder helium werkt en dankzij AI-gestuurde software MRI-scans sneller en met meer precisie maakt. Het BlueSeal Horizon MRI-platform heeft nieuwe functies, waaronder geautomatiseerde planning, real-time scan previews en snellere en scherpere beeldvorming. Het is ontworpen om workflows in ziekenhuizen te versnellen en de diagnostische nauwkeurigheid te verhogen.