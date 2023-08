Position paper en praktijkervaring helpen telemonitoring vooruit

De ervaring van Zwagerman leert dat telemonitoring niet alleen voordelen heeft voor patiënten, maar ook de werklast van zorgprofessionals kan verminderen. Ze benadrukt in een interview op de website van VN&VN dat telemonitoring haar in staat stelt om effectiever te werken, aangezien ze de tijdrovende reistijd tussen patiëntbezoeken kan elimineren.

Door patiënten te voorzien van een eenvoudige app, kunnen zij hun eigen gezondheidsgegevens invoeren en bijhouden. Deze gegevens worden op afstand gemonitord door een zorgprofessional. Dit stelt patiënten in staat om symptomen zelfstandig te volgen en indien nodig actie te ondernemen. Dit heeft niet alleen een positief effect op de autonomie van de patiënt, maar kan ook kostbare tijd en middelen besparen.

Uitdagingen telemonitoring

Toch zijn er zeker ook uitdagingen die telemonitoring met zich meebrengt. Zwagerman erkent dat digitale vaardigheden, leeftijd en laaggeletterdheid bepalende factoren kunnen zijn voor het succesvol implementeren van deze vorm van digitale zorg. Ze benadrukt ook dat sommige patiënten mogelijk de voorkeur geven aan traditionele fysieke zorg, waardoor een zorgvuldige overgang naar telemonitoring nodig is. Betrokkenheid van familieleden kan hierbij een belangrijke rol spelen, zoals het ondersteunen van patiënten bij het installeren van de benodigde apps.

Position paper over telemonitoring

Telemonitoring is een innovatieve benadering van zorgverlening, die zich snel ontwikkeld en nieuwe deuren opent voor het volgen en beheren van de gezondheid van patiënten op afstand. In een recentelijk gepubliceerd position paper, opgesteld door de Vereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), wordt telemonitoring gedefinieerd als: ‘Het nauwlettend volgen van de gezondheidstoestand van een patiënt. In die situatie delen patiënten hun zelfmetingen ter interpretatie met zorgprofessionals, met als doel om gezamenlijk vastgestelde doelen te behalen en een specifiek zorgbeleid te volgen. Dit proces omvat voornamelijk eerstelijnszorgprofessionals zoals huisartsen, verpleegkundig specialisten, en wijkverpleegkundigen.’

Wearables en slimme pleisters

Telemonitoring is iets anders dan leefstijlmonitoring waar vaak sensoren of alarmsystemen ingezet worden om bijvoorbeeld onrustige cliënten in een verpleeghuis te volgen. Bij telemonitoring wordt gefocust op waarden die door patiënten zelf of hun wearable worden gemeten en op bijvoorbeeld een app worden gevolgd. Zo kan een patiënt bijvoorbeeld zelf zijn zuurstofwaarden, glucosewaarden en bloeddruk doorgeven. Ook zijn er slimme wearables zoals de Apple Watch en recente ontwikkelingen als slimme pleisters, waarmee de gezondheid van mensen op afstand in de gaten kan worden gehouden.

Verregaande zorgcoördinatie noodzakelijk

Telemonitoring gaat concreet over verregaande zorgcoördinatie en biedt voordelen voor zowel zorgprofessionals als patiënten. En hierbij zijn de praktijkinzichten van Linda Zwagerman, longverpleegkundige bij Evean regio Zaanstreek/Waterland en Amsterdam-Noord, natuurlijk meer dan welkom. Zwagerman vindt dat het monitoren op afstand een belangrijke rol kan spelen in de zorgpraktijk. In een tijd van toenemende druk op de gezondheidszorg als gevolg van diverse factoren, waaronder personeelstekorten en de impact van de COVID-19-pandemie. In de uitdagingen waar de gezondheidszorg voor staat, biedt telemonitoring zeker extra oplossingen oplossingen om ziekenhuisopnames te voorkomen en patiënten vlotter door het zorgsysteem te leiden.

Telemonitoring is krachtig instrument

Het position paper van V&VN en LHV stelt expliciet dat goede samenwerking tussen de eerste en tweede lijn essentieel is voor optimale telemonitoring. Duidelijke afspraken en verantwoordelijkheden zijn essentieel om een effectieve en verantwoorde implementatie te waarborgen. De rol van eerstelijnszorgprofessionals is cruciaal in dit proces, aangezien zij verantwoordelijk zijn voor het coördineren en interpreteren van de gegevens die patiënten genereren.

In deze tijd van voortdurende zorgtransformatie en technologische vooruitgang blijkt telemonitoring een krachtig instrument om de zorg te verbeteren en te vernieuwen. Door de praktijkinzichten van Linda Zwagerman en het position paper van V&VN en LHV samen te brengen, wordt nog eens goed duidelijk hoe telemonitoring de gezondheidszorg in de praktijk verandert en hoe het een brug kan slaan tussen traditionele zorgverlening en moderne technologieën.