BI in tijden van Covid-19: corona-dashboard Isala

Het Isala Ziekenhuis in Zwolle werkt samen met ilionx aan een corona-dashboard dat deze belangrijke informatie snel toegankelijk maakt voor haar personeel. Anna Kroeze, voormalig arts en BI consultant & data scientist bij ilionx, vertelt over de totstandkoming van het dashboard en de mogelijkheden die het biedt.

Anna Kroeze: “Het corona-dashboard laat het Isala op een goede, toegankelijke en veilige manier trends ontdekken in de ziektegevallen. Het voornaamste inzicht dat deze op dit moment geeft, is de actuele situatie van het aantal ziekenhuisopnames – zowel op de IC als niet-IC. Daarnaast kijken we naar de bedbezetting op de IC en niet-IC, de trends met betrekking op de in- en uitstroom van patiënten, de ligduur van patiënten en hoeveel patiënten er (positief) worden getest. Deze zaken zijn niet alleen relevant tijdens de piek van besmettingen met het coronavirus, maar ook nu de reguliere zorg weer langzaam op gang komt.”

Visueel overzicht met dashboard

Bij het opzetten van het dashboard is allereerst geluisterd naar de wensen van de eindgebruiker. Welke informatie is voor hen van cruciaal belang? Daarna is data uit bronsystemen, zoals elektronische patiëntendossiers, opgehaald en getransformeerd naar tabellen die de zorginformatie gestructureerd en overzichtelijk weergeven.

Kroeze hierover: “Deze tabellen zijn in een zogeheten SSAS-model (SQL Server Analysis Services) geplaatst, waar we meetwaarden aan verbinden. Dit betekent dat we alle gevormde tabellen aan elkaar relateren. Zo weet een zorgmedewerker waar een bepaalde patiënt ligt, maar ook op welk moment het resultaat van de coronatest bekend was.”

Daarnaast geeft het model de mogelijkheid om snel globale getallen uit de data te halen. Denk aan de vraag: ‘Hoeveel patiënten met Covid-19 lagen er op 20 april om 10 uur in het ziekenhuis?’. Met behulp van Power BI worden tot slot de juiste visualisaties gemaakt op basis van het SSAS-model, schetst Kroeze. “Deze visualisaties maken trends gemakkelijk inzichtelijk en zorgen ervoor dat data in één oogopslag helder en eenduidig overgebracht wordt op de eindgebruiker.”

Flexibiliteit en verfijning in crisistijd

Het bouwen van het dashboard in crisistijd is best een uitdaging, vertelt Kroeze. Er is niet alleen sprake van hoge tijdsdruk waardoor snel gehandeld moet worden, ook kunnen de behoeftes gaandeweg veranderen doordat er nieuwe inzichten omtrent het virus worden ontdekt.

“In eerste instantie is men geïnteresseerd in de capaciteit, de in- en uitstroom van patiënten en de trends. Daardoor zullen de meeste dashboards van ziekenhuizen in het begin ook op elkaar lijken. Eindgebruikers zullen echter altijd verbeterpunten tegenkomen, waardoor op den duur extra visualisaties gewenst zijn. Hierdoor krijg je meer verfijning in de dashboards, steeds meer toegespitst op de wensen van het zorgpersoneel. Zo staat er snel een corona-dashboard klaar dat zorgverleners altijd van de juiste en meest actuele informatie voorziet.”