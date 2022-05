‘De volgende fase van de moderne werkplek’

Patrick van Leeuwen is manager ICT binnen een bijzondere organisatie: Koninklijke Visio. Met maar liefst 3.000 medewerkers geeft Visio ondersteuning en advies aan slechtziende en blinde mensen en biedt hen verschillende vormen van revalidatie, begeleiding, onderwijs, wonen en dagbesteding. Het doel is om mensen met een visuele beperking zo zelfstandig mogelijk te laten leven.

Twee vraagstukken

“We waren op zoek naar een volgende fase voor de moderne werkplek. We hebben ons georiënteerd op alle grote spelers, zoals Microsoft, Citrix en VMware”, zo verhaalt Patrick. “Tegelijkertijd zochten we naar meer controlemogelijkheden voor de mobiele apparaten en de beveiliging van de data daarop, het mobile device management. Op die twee vragen heeft Workspace ONE het beste antwoord.”

Op voordracht van VMware ging Fondo samen met Visio aan de slag met een ‘proof of concept’. Met een honderdtal licenties kreeg Visio een goede indruk van de werking van Workspace ONE binnen haar eigen organisatie. “Fondo heeft ons intensief betrokken bij de pilot en uiteindelijke implementatie. Door mee te kijken hebben we zelf veel kennis opgedaan. Daar plukken we nog elke dag de vruchten van.”

Méér apparaten, eenvoudiger beheer werkplek

Inmiddels is de uitrol van Workspace ONE afgerond. Een hele operatie binnen Visio, dat verspreid over Nederland over bijna 30 locaties beschikt, van Goes tot Haren en van Geleen tot Heerhugowaard. Het gaat om onderwijslocaties, woonlocaties en centra voor onder meer dagbesteding, revalidatie en advies. “Je hebt het in totaal over zo’n 1.500 laptops, 600 mini-pc’s, 1.200 telefoons en 650 tablets.”

Die worden bijvoorbeeld in het onderwijs gebruikt door docenten en leerlingen. Bij Revalidatie & Advies komen ambulante medewerkers van Visio bij cliënten thuis en doen zij op de laptop of tablet direct de verslaglegging in het cliëntendossier. “Door de hele organisatie heen hebben we steeds meer apparaten in gebruik. Het beheer ervan wordt echter steeds eenvoudiger.”

Als voorbeeld noemt Patrick de ingebruikname van een nieuw toestel. “Dat nam voorheen drie kwartier per gebruiker in beslag, nu minder dan een kwartier. Na invoer van gebruikersnaam en wachtwoord wordt het apparaat automatisch ‘enrolled’. Binnen de toegekende rechten kan de gebruiker zelf de gewenste apps kiezen en die worden automatisch geïnstalleerd.”

Support van Fondo

“Terwijl de gebruikers meer gemak ervaren, hebben wij meer controle op onze IT-omgeving. Bij diefstal of verlies kunnen we de data op een apparaat direct wissen. Zaken als encryptie en updates kunnen we per device allemaal centraal regelen.”

Met Fondo heeft Visio nu een support-contract. “Ze zijn standby voor eventuele problemen en vragen en doen vier keer per jaar een health-check op onze volledige digitale werkomgeving. Zo voorkomen we op tijd mogelijke problemen en worden nieuwe functionaliteiten besproken en zo mogelijk direct geïmplementeerd.”

De vervolgstap is inmiddels ook gezet. Voor meer zekerheid over de identiteit van de gebruikers, geeft Visio alleen toegang tot de systemen en applicaties via multifactor-authenticatie: Multifactor authenticatie kan simpel, ook voor blinden en slechtzienden

