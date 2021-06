Digitale transformatie brengt verandering voor zorg

We beginnen nu de eerste tekenen van deze verschuiving te zien, nadat organisaties door heel het land het afgelopen jaar meer dan ooit hebben geïnvesteerd in digitale-transformatiestrategieën. Nieuwe systemen vormen een licht aan het eind van de tunnel voor zorgmedewerkers. We ontdekten vorig jaar al voortekenen van deze ontwikkeling toen Xerox onderzoek deed naar digitale transformatie als groeiende trend. Meer dan een derde (38 procent) van de zorginstellingen versnelde toen zijn plannen om de uitdagingen van de pandemie het hoofd te bieden.

De gezondheidszorgsector is op de juiste weg, maar is er nog lang niet. Een radicale verandering van de bestaande processen gaat niet over één nacht ijs. Dat geldt ook voor het bouwen van een toekomstbestendig digitaal systeem. Echter, de gezondheidszorg moet snel de eerste stappen zetten in het veranderen van hun digitale processen.

Zorgsystemen aanpassen

De pandemie heeft de bestaande pijnpunten binnen de primaire en secundaire zorg onder een vergrootglas gelegd. Twee van die pijnpunten zijn traditionele papieren processen en het zoeken naar relevante informatie in dossiers en rapporten.

Met de juiste technologie is het tackelen van deze tijdrovende administratieve taken nog nooit zo eenvoudig geweest. Het vastleggen, digitaliseren en verzamelen van grote hoeveelheden fysieke documentatie voorziet zorgmedewerkers van de essentiële informatie die ze nodig hebben om snel te handelen. Opnameformulieren en medische dossiers zijn goed beveiligd en met één klik toegankelijk voor het relevante personeel. Daarnaast zijn intensieve en routinematige taken, zoals het inplannen van patiënten en laten doen van labtests, niet meer nodig omdat dit ook geautomatiseerd gaat.

Het digitaliseren van patiëntdossiers en automatiseren van papieren processen op deze vlakken, zorgt voor flexibelere en efficiëntere systemen. Daardoor houden zorgmedewerkers meer tijd over voor hun belangrijkste taak: de zorg voor hun patiënten.

De digitale toekomst

Alleen al vorig jaar investeerde 62 procent van de gezondheidsinstellingen extra in technologie. Digitalisering blijft de komende tijd een prioriteit voor de sector en dit biedt nieuwe mogelijkheden om zorgmedewerkers op verschillende manieren te ondersteunen.

Eenvoudige en effectieve technologie staat centraal in digitale-transformatieprocessen. Het is nu belangrijker dan ooit om een effectieve en gestroomlijnde zorg-workforce te creëren. Dit is een essentieel onderdeel in het leveren van de best mogelijke patiëntenzorg.