Edge Computing in de digitale gezondheidszorg

Bovendien bracht de versnelde digitalisering tijdens de pandemie veel voordelen met zich mee op het gebied van telegeneeskunde of het op afstand bewaken van vitale parameters. Voor de voortgaande digitalisering in de zorg liggen edge computing-oplossingen dan ook voor de hand. De drie belangrijkste redenen zijn:

Alle gevoelige patiëntgegevens op de best mogelijke manier beschermen.

Gelijktijdig gegevens verwerken in realtime.

Snelheid van verwerking en snelle responstijden.

EU-investeringen in digitale infrastructuur

Om beter voorbereid te zijn op toekomstige pandemieën en om het zorgstelsel in het algemeen te optimaliseren, lanceerde de EU in maart 2021 het financieringsproject EU4Health, met een budget van ongeveer 5,3 miljard euro tot 2027. Onder andere de digitale uitwisseling van informatie en digitalisering in de zorgsector zal worden bevorderd. Daarnaast hebben sommige lidstaten ook hun eigen nationale financieringsprojecten gelanceerd.

In Duitsland bijvoorbeeld heeft de Hospital Future Act (Krankenhauszukunftsgesetz) sinds oktober 2020 in totaal 4,3 miljard euro voorzien voor digitalisering in ziekenhuizen. Het geld moet worden besteed aan informatietechnologie-apparatuur, robotsystemen en telegeneeskundestructuren. Vooruitgang op dit gebied is dringend nodig omdat veel landen, zoals Groot-Brittannië of Estland, veel verder zijn. Duitsland staat op de tweede plaats voor Polen (Bron: Bertelsmann Stiftung: Studie zur Digitalen Gesundheit).

Nut digitaal gezondheidsnetwerk

Duitsland werkt nog steeds aan de basis van digitale netwerken. Pas sinds begin dit jaar moesten alle medische centra hun ziekenhuisinformatiesystemen aansluiten op de landelijke telematica-infrastructuur (TI), de Duitse datasnelweg van zijn gezondheidszorgsysteem.

Wat nog belangrijker is, is dat alle zorgverzekeraars, medische praktijken en apotheken in Duitsland in theorie elektronische patiëntendossiers kunnen uitwisselen, elektronische recepten of certificaten van arbeidsongeschiktheid kunnen uitgeven en noodgegevens kunnen beheren via dit netwerk. Patiënten konden hun eigen dossiers aanmaken en de gegevens delen voor verder onderzoek en discussie met medische experts.

Daarnaast is het Research Data Center Health (Forschungsdatenzentrum Gesundheit) van het Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte aangesloten en kan het beschikbare gegevens gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en een belangrijke bijdrage leveren aan een betere gezondheidszorg voor iedereen.

De realiteit

Sterker nog, het e-recept in Duitsland is pas in de zomer van 2021 ingevoerd in één focusregio en sinds december 2021 in het hele land, maar alleen op testbasis. Volgens het federale ministerie van Volksgezondheid is de status-quo nog niet veranderd. Doktoren en therapeuten moeten vanaf 2023 echter volledig digitaal recepten kunnen uitschrijven voor digitale gezondheidsbehandelingen via het gezondheidsdatanetwerk. Tijdens de pandemie maakten vaccinatiecentra in Duitsland ook gebruik van het gezondheidsdatanetwerk om vaccinatieafspraken te maken en vaccinatiepercentages vast te stellen.

Dit werkte helemaal niet goed, in tegenstelling tot alle andere landen met meer geavanceerde digitaliseringsniveaus in de gezondheidssector. Ter vergelijking: er zijn al tal van onderzoeksinstituten en competentiecentra aangesloten op het netwerk van de Britse National Health Services (NHS), en analoge werkwijzen worden al geruime tijd consequent gedigitaliseerd. Dit is slechts één reden waarom het digitale vaccinatiebeheer in het VK soepel verliep. Daarnaast wordt het NHS-netwerk al gebruikt voor bijvoorbeeld op afstand bestuurde operaties.

Chirurgie op afstand

Robotchirurgie is minimaal invasief en, als een honderdste van een millimeter telt, veel nauwkeuriger dan handmatig opereren. Robotarmen zijn flexibeler en preciezer omdat ze nooit trillen. Daarnaast kunnen externe specialisten op afstand opereren. Ze zouden twee ‘joysticks’ gebruiken en een driedimensionaal, vergroot beeld van het operatiegebied zien, waarbij de robot de bewegingen van de chirurgen nauwkeurig nabootst. De latentievrije overdracht van besturingscommando’s en beeldgegevens is cruciaal voor deze oplossingen.

Daarom zijn operaties op afstand een van de vele use cases die moeten worden aangepakt met een edge computing-oplossing, omdat alleen de medische gegevens die nodig zijn voor de operatie via het netwerk worden verzonden. De edge server van de operatierobot zorgt voor de snelle verwerking van de sensordata van de joysticks. Omdat alle voor de operatie relevante gegevens anoniem worden verzonden, is ook een belangrijke bescherming van patiëntgegevens gegarandeerd.

Snelle gegevensverwerking IC

Intensive care-afdelingen hebben te maken met een bijzonder grote hoeveelheid gegevens omdat tal van vitale parameters van de patiënten continu moeten worden gecontroleerd. Als een edge-server deze parameters ter plaatse verwerkt en een alarm stuurt naar de dienstdoende medewerkers bij abnormale vitale functies of overschrijding van de grenswaarde, gebeurt dit zeer snel. Bovendien blijven de gegevens on-site. Ondertussen worden er zelfs pogingen ondernomen om continu verzamelde routinegegevens te gebruiken om een ‘virtueel patiëntmodel’ te ontwikkelen. Dit model is bedoeld om verschillende gezondheidstoestanden van intensive care-patiënten te simuleren, hun resultaten te voorspellen en mogelijke complicaties te voorspellen.

Lees volgende week deel 2 van deze blog over edge computing in de zorg