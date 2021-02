IT kan patient journey verrijken en verbeteren

Als alles ooit weer normaal wordt, dan is het vraagstuk van de capaciteit een blijvertje. Er zijn steeds minder verpleegkundigen die steeds meer patiënten medisch moeten bijstaan en behandelen. Door nog harder te werken lossen we dit met zijn allen niet op. Het scheiden van zorgspecifieke en facilitaire werkzaamheden kan echter wel structurele verlichting geven aan het zorgpersoneel en de patiëntreis door het ziekenhuis verbeteren.

Eigen regie

Het Erasmus MC heeft al sinds 2018 met hulp van SPIE een omslag in de werkwijze gemaakt. Was het voorheen zo dat de patiënt voor elke vraag op de ‘rode knop’ duwde, het uitgangspunt in de eenbedskamers in de nieuwbouw is nu eigen regie en zelfredzaamheid. Een groot deel van de kamerbediening wordt door de patiënt wordt gedaan. De kamertemperatuur kan worden geregeld, de zonwering kan worden bediend en diverse verlichting kan worden aan- en uitgeschakeld. Daarnaast zijn er eindeloze mogelijkheden voor entertainment: TV kijken, Netflixen, internetten, het spelen van games, maar ook videobellen met het thuisfront.

De bediening hiervan gebeurt via een tablet, net als het maken van allerhande service-oproepen. Er kan gevraagd worden om een deken, een glaasje water, een bloemenvaas, maar ook om pastorale hulp. Deze service-vragen komen terecht bij de facilitair zorgmedewerker, die dit geheel zelfstandig kan afhandelen zonder tussenkomst van de verpleging. Deze werkwijze maakt zo’n 20 procent extra tijd vrij voor het (schaarse) medische personeel. En de inzet van deze technologie biedt twee bijkomende voordelen: De algehele gemoedstoestand van iedereen verbetert en daarnaast blijkt dat er een ‘bijvangst’ is in de vorm van versnelling van het herstel.

Nieuwe verbeterslag

Een volgende efficiencyslag en verbetering van de patiëntreis is nog mogelijk in de periode voor de opname en na het ontslag uit het ziekenhuis. IT-organisaties faciliteren ook deze processen op basis van BYOD (Bring Your Own Device). Voordat iemand het ziekenhuis in gaat zijn er altijd vragen en zijn voorbereidingen nodig. Dit kan dan veilig op de eigen smartphone of tablet geregeld worden.

Als voorbeeld: via ons platform faciliteren we op een AVG-proof manier toegang tot informatie van het ziekenhuis. Zo kan er een gepersonaliseerd voorlichtingsfilmpje worden gekeken over de operatie die gaat volgen, om zodoende mogelijke onduidelijkheid en stress te verminderen. Tevens kan al de maaltijdbestelling worden gedaan voor na de operatie. Na het vertrek uit het ziekenhuis kan de patiënt een tevredenheidsenquête invullen en kunnen filmpjes gekeken worden over zijn of haar revalidatie.

Faciliteren patient journey

Kortom, een ziekenhuis kan met behulp van een enkel platform de patient journey geheel faciliteren, zorgen voor een kortere verblijfsduur en eigen medewerkers ontlasten. Drie vliegen in één klap. Hopelijk denkt het volgende kabinet hier ook aan als zij de oproep van onder meer de NVZ ziet om meer te investeren in onder andere digitalisering van de zorg, om zo te voorkomen dat de sector vastloopt.