ZAS deelt dagelijks digitaal patiëntupdates met huisartsen

In een primeur voor België zet ZAS (Ziekenhuis aan de Stroom) een belangrijke stap richting meer transparantie en samenwerking in de zorg. Huisartsen kunnen vanaf nu dagelijks en in realtime meevolgen hoe het met hun opgenomen patiënten gaat. Waar zij vroeger pas bij ontslag zicht kregen op het ziekteverloop, ontvangen ze voortaan meteen toegang tot medische opvolgnotities. Dat moet niet alleen de continuïteit van zorg verbeteren, maar ook de communicatie met bezorgde familieleden versterken.

Volgens ZAS betekent de nieuwe werkwijze een fundamentele verandering in de samenwerking tussen ziekenhuis en eerstelijnszorg. Huisartsen blijven tijdens de volledige opname actief betrokken bij het traject van hun patiënt en kunnen sneller inspelen op vragen of bezorgdheden uit de thuisomgeving. Met meer dan één miljoen patiëntencontacten per jaar wil ZAS daarmee inzetten op een zorgmodel waarin informatie sneller gedeeld wordt en de patiënt centraler staat.

Opvolgnotities

De opvolgnotities maken deel uit van het medisch dossier en worden dagelijks of op vaste tijdstippen aangevuld door artsen en zorgteams. Ze geven een gedetailleerd beeld van de toestand van de patiënt, het verloop van de behandeling en eventuele aanpassingen onderweg. Zo bevatten de notities informatie over de klachten waarmee iemand werd opgenomen, de evolutie van dag tot dag, onderzoeksresultaten, diagnoses en de gekozen behandeling of medicatie.

Dankzij die realtime inkijk beschikken huisartsen voortaan over meer context en nuance tijdens een ziekenhuisopname. Ze hoeven daardoor niet langer te wachten op het ontslagverslag of zelf contact op te nemen met het ziekenhuis om op de hoogte te blijven van het verloop van de opname van hun patiënt bij ZAS.

Actuele informatie

Met de toegang tot de opvolgnotities blijven huisartsen buiten het ziekenhuis nauw betrokken bij de behandeling. Daarnaast kunnen huisartsen deze actuele informatie gebruiken om vragen van familieleden te beantwoorden. “Vandaag is er vaak een informatiekloof tussen het ziekenhuis en de huisarts van een opgenomen patiënt. Doordat de huisartsen van onze patiënten nu in realtime notities van specialisten en onderzoeksresultaten kunnen raadplegen, verdwijnt deze kloof grotendeels. Zo blijven ze beter betrokken bij hun patiënten”, zegt dr. Mark Helbert, CMIO (Chief Medical Information Officer) van ZAS.

Dr. Jesse Govaerts, huisarts centrum Antwerpen is ook positief over de ontwikkeling: “Familieleden bellen vaak eerst naar hun huisarts wanneer iemand is opgenomen in het ziekenhuis. Dankzij de toegang tot de opvolgnotities kunnen we veel beter antwoorden geven. Dat lukt niet wanneer we pas een verslag krijgen wanneer de patiënt weer naar huis mag.”

Beveiligde omgeving

De toegang tot deze extra informatie is strikt beveiligd. Huisartsen kunnen alleen de gegevens van hun eigen patiënten raadplegen. Bovendien wordt niet alle informatie gedeeld: gegevens van bijvoorbeeld psychologen of psychiaters wordt afgeschermd.

Ook in Nederland groeit de aandacht voor digitale samenwerking en realtime gegevensuitwisseling tussen zorgverleners en patiënten. Zo schreven we deze week nog over een onderzoek van Stichting MedMij en Medrie naar de rol van persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) als centrale plek voor digitale zorgtaken van verschillende zorgaanbieders. Uit dat onderzoek blijkt dat zowel patiënten als zorgverleners behoefte hebben aan meer overzicht en eenvoud, mits de PGO gebruiksvriendelijk en duidelijk ingericht is.

De ontwikkeling sluit aan bij de bredere ambitie in zowel Nederland als België om digitale zorg toegankelijker, transparanter en beter afgestemd te maken tussen alle betrokken zorgverleners.