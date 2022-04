Veiligheid en zorgoproepen in één softwaresysteem

Adullam is een zorgaanbieder voor mensen met een verstandelijke beperking. De organisatie biedt onder andere woonbegeleiding, dagbesteding en ambulante ondersteuning op tien verschillende locaties verspreid door Nederland.

Om cliënten goed te begeleiden, is communicatie cruciaal. Bewoners kunnen medewerkers oproepen via de serviceknop in de kamer, maar bij bewoners die minder zelfredzaam zijn wordt er ook gebruik gemaakt van sensoren. Denk aan een sensor die geluid registreert en alarm slaat als het geluid boven een bepaald niveau komt (bijvoorbeeld door bewoners die om hulp roepen).

Al deze meldingen komen binnen via het device van de zorgmedewerker. En ditzelfde device gebruiken medewerkers ook om bhv-oproepen te ontvangen, deuren te openen en als persoonsbeveiliging. Bij onveilige situaties kunnen ze via een ‘panic button’ ondersteuning aanroepen van collega’s via nauwkeurige locatiebepaling. Deze combinatie van diensten op één device is nog niet vanzelfsprekend voor veel zorgorganisaties.

Eén leverancier en aanspreekpunt

Voor veel zorgorganisaties is stille ontruiming een belangrijke voorwaarde omdat er vaak niet zelfredzame personen verblijven. Maar om geïntegreerde stille ontruiming mogelijk te maken in combinatie met een zorgoproepsysteem, moet het gehele systeem voldoen aan de eisen van de Nederlandse NEN2575 norm. Standaard zorgoproepsystemen voldoen hier niet aan.

Gaston van Kraaij, Projectleider Safety & Security bij Ascom: “Wij zijn een van de weinige leveranciers die een stil alarm ontruimingsinstallatie samenbrengt met een zorgoproepsysteem in één softwareplatform en in één device. Ik verwacht in de toekomst dat steeds meer klanten zullen kiezen voor dit soort geïntegreerde oplossingen.”

Eén softwaresysteem

Wilrie Multem, coördinator ICT bij Adullam: “De combinatie van zorg en safety in één systeem is een belangrijke reden waarom wij voor Ascom hebben gekozen. Onze medewerkers hoeven nu maar één device op zak te dragen en we gebruiken maar één softwareplatform wat zorgt voor een overzichtelijke situatie. Met Ascom hebben we een totaaloplossing in huis gehaald met maar één leverancier als aanspreekpunt waar de volledige verantwoordelijkheid ligt.”

Arjen van den Brink, Coördinator huisvesting bij Adullam vult aan: “Daarnaast vind ik het fijn dat de oplossingen van Ascom ook gekoppeld kunnen worden aan systemen van derden. Dit geeft de vrijheid om te kiezen voor de oplossing die het beste past bij de cliënt. Zo hebben we cliënten die hun eigen apparatuur meebrengen, bijvoorbeeld voor epilepsiedetectie. Dit soort systemen kunnen we gemakkelijk aan het zorgoproepsysteem van Ascom koppelen, waardoor de alarmen van dit systeem ook op het device van de medewerker uitkomen, net als de overige alarmen.”