De overige kandidaten proberen te achterhalen wie deze bedrieger is. Elke aflevering eindigt met een test waarbij de kandidaten vragen moeten beantwoorden over de Mol. Degene met de minste goede antwoorden moet naar huis. Behalve de Mol, die hoeft nooit naar huis…

Ik maak straks duidelijk wat de zorg kan leren van Wie is de Mol, maar eerst nog wat meer over deze verslaving van mij. Ik kijk al een aantal jaren en zit vanaf de eerste tot en met de laatste aflevering aan de buis gekluisterd. Het programma wordt zo gemonteerd dat iedereen verdacht lijkt, dus allerlei complottheorieën passeren de revue. Op maandagochtenden was het in de koffiekamer van het gezondheidscentrum waar ik werkte altijd een heerlijk napraatmoment. Alle verdachte acties werden besproken en de ene collega verkondigde nog vuriger dan de andere waarom zijn/haar Mol de enige echte was.

De WIDM-app speelde daarbij een wezenlijke rol. Met de app kun je namelijk tot de aflevering begint punten inzetten op wie jij denkt dat de Mol is. Als jouw Mol na de aflevering nog in het spel zit, verdubbelen je ingezette punten. Verdwijnt jouw Mol (die dus niet de Mol is, want de Mol gaat nooit naar huis), dan ben je je ingezette punten kwijt. Iedereen was aangemeld en zat in dezelfde poule zodat het ook de sport werd om zo veel mogelijk punten te halen.

Dat ik niet de enige ben, blijkt wel uit het feit dat de WIDM-app in 2021 de felbegeerde nummer 1 positie bereikte in de Apple App Store. Hoe is het de makers gelukt om hier zo’n succes van te maken? Ik sprak hierover met Finus Tromp, Hoofd Interactieve Media bij AVROTROS. Zijn team is verantwoordelijk voor deze app, maar bijvoorbeeld ook voor de Eurovisie Songfestival-app, die afgelopen jaar eveneens de nummer 1 positie in de App Store bereikte. Ik vroeg aan hem, wat nou volgens hem succesfactoren zijn waardoor deze apps zo’n succes zijn geworden.

Vier succesfactoren

Houd het simpel! Dat lijkt eenvoudig, maar het is heel moeilijk. Het is heel verleidelijk om allerlei mogelijkheden toe te voegen die ‘ook wel van pas zouden kunnen komen’ en zo een Zwitsers zakmes te creëren. Dit effect wordt vaak versterkt als er veel stakeholders betrokken zijn met allemaal hun eigen eisen en belangen. Je moet de werking en het doel van de app in drie zinnen uit kunnen leggen. Die moet je vervolgens tot in de perfectie hebben uitgewerkt. Denk aan apps als Google translate, Rekenmachine en Whatsapp. Superhandige apps die iedereen op zijn smartphone heeft. Maar een combinatie van die drie functionaliteiten in één app zal geen succes zijn. Niet doen dus! Blijf dichtbij het natuurlijke gedrag van de gebruiker. Als je naar WIDM zit te kijken, bespreek je voortdurend wat er gebeurt, wat er verdacht is en wat juist niet. En natuurlijk wie er volgens jou de Mol is. Dat doe je ook als je de app gebruikt, want je maakt je keuze voor jouw Mol. Datzelfde geldt bij het Eurovisie Songfestival. Daar beoordeel je ook elke keer de optredens en vergelijk je ze ten opzichte van elkaar als je zit te kijken. De app sluit daar naadloos op aan, want je verdeelt jouw punten over de kandidaten. Zorg dat mensen de app downloaden! Naast dat AVROTROS de beschikking heeft over veel mediakanalen om de app te promoten, is met name het sociale aspect een belangrijke factor. Doordat mensen elkaar heel laagdrempelig kunnen uitnodigen en ook kunnen zien dat hun vrienden de app gebruiken, zijn mensen sneller geneigd de app te downloaden. Daarbovenop komt nog het competitie-element tijdens het gebruik, waardoor ook na het downloaden het sociale aspect blijft gelden. Testen, testen, testen! Je hebt vaak geen tweede kans, dus zorg ervoor dat de app bij lancering zo goed als perfect is. Als een app het bij livegang niet goed doet, is de kans groot dat men de app verwijdert. Om de app vervolgens opnieuw te laten downloaden en weer te proberen is een enorme drempel voor gebruikers.

Gaat het dan altijd goed?

Helaas is succes ook met medeneming van de succesfactoren niet gegarandeerd. Een voorbeeld is de Tussen Kunst en Kitsch (TKK) app. TKK is een programma dat al sinds 1984 loopt, waarbij mensen oude of mogelijk waardevolle objecten kunnen laten taxeren door experts, die kunnen vertellen of het om kunst of kitsch gaat.

Met de TKK-app kon de waarde van objecten worden geschat die in de loop der jaren door de experts van het programma waren beoordeeld. Gebruikers konden het opnemen tegen een vriend of willekeurige tegenstander. Hoe meer goede schattingen, hoe hoger een gebruiker steeg op de expertladder. Over alle objecten werden leuke feitjes en weetjes vermeld. Na livegang bleek dat de oudere doelgroep van het programma niet zat te wachten op een app. Er was wel onderzoek gedaan onder de doelgroep, maar helaas bleek ‘ik vind het leuk’ niet hetzelfde als ‘ik ga de app downloaden’.

En de zorg dan?

Wat kunnen we daar nu van leren? Er zijn zoveel apps in de zorg, maar er zijn er maar weinig succesvol. Ik denk dat het zou helpen als er meer aandacht zou zijn voor bovenstaande succesfactoren!

Een van de positieve uitzonderingen vind ik de Ommetje-app, die ontwikkeld is met hoogleraar neuropsychologie en tv-persoonlijkheid Erik Scherder. Een app die bijhoudt of je regelmatig een ‘ommetje’ maakt en je daarvoor beloont met punten, medailles en weetjes over bewegen. Je kunt daarbij ook nog de competitie aangaan met je vrienden en collega’s, zodat je nog extra motivatie hebt om die extra wandeling te maken ook al heb je daar eigenlijk niet zoveel zin in. Je krijgt bovendien ook punten als je vrienden de app laat downloaden.

De app is inmiddels 1,4 miljoen keer gedownload, waaronder door mij. En dat dagelijks bewegen een gezonde gewoonte is, is natuurlijk geen geheim. Wat mooi dat een app je op een speelse manier een gezonde gewoonte aanleert. Meer apps als deze graag!

Ik wil hierbij Finus Tromp, Hoofd Interactieve Media bij AVROTROS, graag bedanken voor het inspirerende gesprek dat ik met hem had over dit onderwerp. Ik schreef al eerder wat wij kunnen leren van de NPO. Maar er is dus nog iets anders wat ze goed kunnen bij de publieke omroep: apps bouwen!