22 Digibuddy’s helpen bij digitale zorg in Anna Ziekenhuis

Het Anna Ziekenhuis zet 22 vrijwilligers in als ‘Digibuddy’ om patiënten te helpen met digitale zorg. De vrijwilligers zijn begin dit jaar gestart en bieden in het ziekenhuis praktische ondersteuning aan mensen die moeite hebben met bijvoorbeeld digitale afspraken of andere online zorgtoepassingen. Daarmee wil het ziekenhuis voorkomen dat digitalisering een drempel vormt voor patiënten. De Digibuddy’s zijn geen nieuwe gezichten in het ziekenhuis. Zij waren al vrijwilligers die patiënten welkom heten en wegwijs maken binnen de zorgomgeving.

“We merkten dat sommige patiënten juist in het ziekenhuis tegen digitale vragen aanliepen. Met de Digibuddy's kunnen we hen ook daar ondersteuning bieden”, zegt Mijntje Lenting, Coördinator Vrijwillige Inzet bij Anna ziekenhuis.

Aanvulling op Helpdesk

Voor sommige patiënten is digitale zorg lastig te gebruiken. De Helpdesk Digitale Zorg (HDZ) biedt patiënten van Anna Zorggroep daarom al ondersteuning op afstand, telefonisch of online. De Digibuddy’s vormen daarop een aanvulling. Zij zijn in het ziekenhuis aanwezig om patiënten persoonlijk te helpen bij het gebruik van digitale zorg en om te ondersteunen bij eenvoudige technische problemen.

Ook de vrijwilligers kunnen bij vragen een beroep doen op de Helpdesk Digitale Zorg. Die fungeert als achterwacht wanneer een Digibuddy of patiënt er niet uitkomt. Zo kunnen de vrijwilligers patiënten ter plekke op weg helpen, terwijl voor ingewikkeldere vragen aanvullende ondersteuning beschikbaar is.

Bibliotheek

De ondersteuning stopt niet bij de deuren van het ziekenhuis. Voor vragen over digitale dienstverlening en andere informatie kunnen inwoners ook terecht bij Bibliotheek Dommeldal. De bibliotheek biedt hulp bij digitale vragen en heeft daarnaast mogelijkheden voor ondersteuning aan huis. De verschillende vormen van hulp sluiten op elkaar aan. Zo kan een patiënt in het ziekenhuis ondersteuning krijgen van een Digibuddy, thuis telefonisch terecht bij de Helpdesk Digitale Zorg en voor aanvullende uitleg naar de bibliotheek. Op die manier kunnen patiënten en inwoners op verschillende momenten en plekken hulp krijgen bij het gebruik van digitale zorg.

Volgens Martijn Meijs, expert digitale geletterdheid bij Bibliotheek Dommeldal, laat de samenwerking zien dat organisaties elkaar kunnen versterken door verder te kijken dan hun eigen dienstverlening. Door de ondersteuning van het ziekenhuis, de helpdesk en de bibliotheek op elkaar aan te laten sluiten, ontstaat volgens hem een bredere en doorlopende vorm van hulp bij digitale zorg dan wanneer de organisaties afzonderlijk zouden werken.

Verbinding in digitale ondersteuning

Met de samenwerking worden bestaande vormen van digitale ondersteuning met elkaar verbonden. Daardoor kunnen patiënten die daar behoefte aan hebben op een laagdrempelige manier hulp krijgen die aansluit bij hun situatie. Dat kan helpen om meer vertrouwen te krijgen in het gebruik van digitale zorg en zorgapps en om patiënten daarin zelfstandiger te maken. Volgens Alexander de Jong, manager bij Helpdesk Digitale Zorg, maakt de samenwerking het mogelijk om patiënten gerichter te ondersteunen wanneer dat nodig is.

Digitale inclusie

Vorig jaar schreven we ook over de inzet van Maasziekenhuis Pantein voor digitale inclusie. Het ziekenhuis wil ervoor zorgen dat ook mensen met beperkte taal- of digitale vaardigheden toegang hebben tot digitale zorg, zoals het patiëntportaal, zorgapps en thuismeetoplossingen. Die inzet is nodig omdat digitale zorg niet voor iedere patiënt vanzelfsprekend is. Wie moeite heeft met lezen, schrijven of digitale toepassingen, kan daardoor medische informatie minder goed begrijpen of zorg niet optimaal benutten.