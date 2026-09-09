Online modules versterken psychologische zorg bij ZGV

Digitale hulpmiddelen krijgen een grotere rol binnen de medisch psychologische zorg van Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV). Naast digitale intakeformulieren kunnen patiënten gebruikmaken van online behandelmodules die aansluiten bij hun specifieke psychische klachten. Daarmee wil het ziekenhuis de groeiende vraag naar psychologische ondersteuning efficiënter opvangen, zonder het persoonlijke contact tussen patiënt en behandelaar te verminderen.

De afdeling medische psychologie ondersteunt uiteenlopende patiëntengroepen. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen met aanhoudende lichamelijke klachten, volwassenen die moeite hebben met het verlies van hun gezondheid en ouderen die te maken krijgen met dementie. Volgens klinisch psycholoog en psychotherapeut Irene Pot neemt de vraag naar deze zorg toe. Digitale ondersteuning moet helpen om de beschikbare capaciteit zo effectief mogelijk in te zetten.

Digitale ondersteuning naast gesprekken

Een van de eerste stappen bij ZGV was het digitaliseren en automatiseren van het traject tussen verwijzing door een medisch specialist en de intake bij medische psychologie. Patiënten vullen daarbij digitale vragenlijsten in. De antwoorden geven zorgverleners vooraf informatie over de benodigde zorg en de urgentie. Volgens Pot kunnen behandelaren zich hierdoor beter voorbereiden op het eerste gesprek en sneller tot de kern komen. De digitale intake is daarmee niet bedoeld als vervanging van het gesprek, maar als ondersteuning ervan.

Daarnaast kunnen patiënten gebruikmaken van Therapieland, een online platform met modules die zijn ontwikkeld door experts op het gebied van geestelijke gezondheidszorg. Een behandelaar kan bijvoorbeeld een module over angst na kanker selecteren. Patiënten krijgen daarin informatie en oefeningen die aansluiten bij hun klachten en de persoonlijke behandeling aanvullen. Het aanbod maakt het volgens Pot mogelijk om de ondersteuning nauwkeuriger af te stemmen op de individuele patiënt. Uit honderden beschikbare modules kunnen behandelaren programma's kiezen die passen bij specifieke problematiek.

Meer regie over eigen herstel

Een voordeel van de online modules is dat patiënten informatie en oefeningen thuis en op ieder gewenst moment opnieuw kunnen bekijken. Volgens Pot kan herhaling ervoor zorgen dat informatie beter beklijft en mogelijk bijdragen aan het verkleinen van de kans op terugval. Als voorbeeld noemt zij een patiënt met ernstige aangezichtspijn die daardoor ook steeds meer mentale klachten ontwikkelde. Naast een EMDR-behandeling volgde de patiënt een online module om anders met de lichamelijke klachten om te leren gaan. Volgens Pot verbeterde het mentale welzijn en nam uiteindelijk ook de ervaren pijn af.

De digitale aanpak betekent volgens ZGV niet dat persoonlijk contact verdwijnt. De zorg wordt juist hybride ingericht, waarbij fysieke gesprekken en online ondersteuning elkaar aanvullen. Het ziekenhuis doet momenteel ervaring op met het vinden van de juiste balans tussen beide vormen.

Voor patiënten kan die combinatie bovendien meer zelfregie opleveren. Zij kunnen buiten de gesprekken met hun behandelaar in hun eigen tempo verder werken aan hun herstel. Daarmee ziet ZGV digitale ondersteuning niet alleen als een manier om de psychologische zorg efficiënter te organiseren, maar ook als een aanvulling waarmee begeleiding beter kan worden afgestemd op de behoeften van individuele patiënten.

ZorgkaartNederland voor online zorg

Onlangs berichtten wij over het feit dat steeds meer ggz-patiënten voor (deels) online behandelingen kiezen. ZorgkaartNederland maakt ook deze vorm van online zorg beter vindbaar voor patiënten. Zorgorganisaties die grotendeels digitaal behandelen of naast fysieke zorg een volwaardig online behandeltraject aanbieden, kunnen zich op dat platform dan ook profileren als online zorgaanbieder. Daarmee wil het initiatief van Patiëntenfederatie Nederland patiënten helpen om aanbieders van zorg op afstand gerichter te vinden en te vergelijken.

Om voor deze aanduiding in aanmerking te komen, moet minimaal 75 procent van het volledige zorgtraject digitaal verlopen, van intake tot afronding. Alleen digitale ondersteuning, zoals een patiëntenportaal, e-mailcontact of online afspraken, is niet voldoende. Het online traject moet een volwaardig alternatief zijn voor reguliere behandeling. Onder de definitie vallen bijvoorbeeld online ggz-platforms, huisartsendiensten met zorg op afstand en digitale fysiotherapieprogramma’s.