Landelijke campagne over digitale zorg krijgt vervolg

De publiekscampagne ‘Zorg digitaal, fijn dat het kan’ krijgt deze week een vervolg. De campagne is onderdeel van het Integraal Zorgakkoord (IZA), waarin overheid en zorgpartijen afspraken hebben gemaakt om de Nederlandse zorg bereikbaar, betaalbaar en van goede kwaliteit te houden. Aanleiding voor de nieuwe campagnefase is dat digitale zorg volgens de initiatiefnemers nog te weinig wordt besproken in de spreekkamer, terwijl de mogelijkheden steeds verder toenemen.

Digitale zorg kent inmiddels veel vormen. Het kan gaan om een hulpmiddel dat iemand thuis ondersteunt, zoals een medicijndispenser of zorgrobot, maar ook om beeldbellen met een huisarts, een herhaalrecept aanvragen of een vraag stellen via een online platform. Volgens Patiëntenfederatie Nederland zijn veel van die mogelijkheden nog onvoldoende bekend bij patiënten.

Niet altijd ter sprake

Uit onderzoek van de Patiëntenfederatie blijkt dat mensen die digitale zorg gebruiken daar overwegend positief over zijn. Zij noemen onder meer minder reistijd, meer flexibiliteit en meer grip op hun situatie. Toch komt digitale zorg niet altijd ter sprake tijdens een afspraak met een zorgverlener. De campagne wil daarom stimuleren dat patiënten en zorgverleners samen bespreken welke vorm van zorg het beste past: fysiek, digitaal of een combinatie daarvan.

Dat gesprek wordt volgens de organisatie steeds belangrijker. Door de vergrijzing en het groeiende tekort aan zorgpersoneel staat de toegankelijkheid van zorg onder druk. Digitale zorg kan helpen om de zorg anders te organiseren, maar is daarbij geen doel op zich. Niet iedere behandeling hoeft digitaal te worden aangeboden; het gaat er vooral om dat patiënten weten welke mogelijkheden er zijn.

Toolkit

Voor zorgverleners is bij de campagne een toolkit beschikbaar met onder meer posters, flyers en video's. Ook zijn voor de nieuwe campagnefase video's gemaakt waarin patiënten en zorgverleners vertellen over hun ervaringen met digitale zorg. Daarin komt onder meer aan bod hoe digitale hulpmiddelen ouderen kunnen ondersteunen om langer zelfstandig te blijven.

Vorig jaar juni schreven we ook over de start van de landelijke campagne ‘Zorg digitaal. Fijn dat het kan!’. De campagne van het Vliegwiel-programma van Patiëntenfederatie Nederland moest patiënten en zorgverleners bekender maken met de mogelijkheden van digitale zorg en het gesprek daarover stimuleren. Via onder meer radio, televisie, sociale media en campagnematerialen werd aandacht gevraagd voor verschillende vormen van digitale zorg.