Zorghorloges, Elektrisch rijden, Bestuurswisselingen en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor de mogelijkheid om zorghorloges te testen bij Bravis Roosendaal en de centralisering van alle handleidingen voor het gebruik van de geboortezorgviewer. Verder rijdt het Mobiel Zorgteam van De Wever nu volledig elektrische en kunnen patiënten ban Saxenburgh binnenkort gebruikmaken van DigiD om iemand te machtigen. Tot slot nog aandacht voor een nieuw RvT-lid bij CWZ en het aanstaande vertrek van bestuurder Jan-Kees van Wijnen bij tanteLouise.

Zorghorloges testen

Vanaf september kunnen patiënten, mantelzorgers en andere belangstellenden in de DigiTuin van Bravis Roosendaal kennismaken met twee verschillende zorghorloges. Bezoekers kunnen de horloges zelf uitproberen en krijgen van vrijwilligers uitleg over de mogelijkheden en het gebruik. Zo kunnen zij op een laagdrempelige manier ontdekken welk zorghorloge het beste aansluit bij hun persoonlijke situatie en behoeften. Daarmee wil Bravis voorkomen dat mensen investeren in een hulpmiddel dat uiteindelijk niet geschikt blijkt.

De DigiTuin bevindt zich in de centrale hal van Bravis Roosendaal, tegenover het Patiënten Service Bureau bij route 93. Bezoekers kunnen er van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 16.00 uur terecht.

Gegevensuitwisseling geboortezorg

De handleidingen voor het gebruik van de geboortezorgviewer zijn voortaan gebundeld op één centrale webpagina van Blinkz. Zorgprofessionals die al met de viewer werken of ermee aan de slag gaan, kunnen daar voor ieder bronsysteem een praktische uitleg vinden. De handleidingen zijn ontwikkeld in samenwerking met verschillende Regionale Samenwerkingsorganisaties (RSO’s) en moeten het gebruik van de systemen voor digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg ondersteunen.

Blinkz werkt samen met zorgverleners, (aanstaande) ouders, brancheorganisaties en softwareleveranciers aan digitale gegevensuitwisseling binnen de geboortezorg. Daarbij ligt de nadruk op gezondheidsinformatie die toegankelijk, veilig en begrijpelijk is. Door de handleidingen centraal beschikbaar te stellen, kunnen zorgprofessionals eenvoudiger de juiste instructies voor hun eigen bronsysteem vinden.

Elektrisch Mobiel Zorgteam

Het Mobiel Zorgteam van De Wever heeft de overstap naar een volledig elektrisch wagenpark afgerond. De verduurzaming begon in 2023 en inmiddels rijden alle auto’s van het team elektrisch. Medewerkers gebruiken de voertuigen dagelijks om mensen met een specialistische zorgvraag in Midden-Brabant te ondersteunen.

De overstap heeft zowel ecologische als financiële voordelen. De voertuigen van het Mobiel Zorgteam leggen gezamenlijk jaarlijks ongeveer 180.000 tot 200.000 kilometer af. Door volledig elektrisch te rijden, wordt de CO₂-uitstoot verminderd en bespaart de organisatie naar eigen zeggen circa 15.000 euro per jaar aan brandstofkosten. Met de elektrificatie van het wagenpark zet het Mobiel Zorgteam daarmee een volgende stap in het verduurzamen van de mobiele zorgverlening in de regio.

DigiD MijnSaxenburgh

Vanaf 2 oktober 2026 kunnen patiënten via DigiD Machtigen iemand anders toegang geven tot hun MijnSaxenburgh. Dit kan bijvoorbeeld een partner, familielid of andere naaste zijn. De gemachtigde gebruikt hiervoor altijd de eigen DigiD, waardoor patiënten hun persoonlijke inloggegevens niet hoeven te delen.

Beide personen moeten over een DigiD beschikken. De machtiging kan vanaf 2 oktober via DigiD worden geregeld. Vervolgens kan de gemachtigde bij MijnSaxenburgh kiezen voor ‘Inloggen als gemachtigde’. Een nieuwe DigiD aanvragen duurt ongeveer vijf werkdagen.

Nieuw RvT-lid CWZ

Paul Bosch (54) is per 1 september benoemd tot lid van de raad van toezicht van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ). Hij treedt tevens toe tot de auditcommissie. Met zijn komst versterkt CWZ de expertise binnen de raad op het gebied van digitalisering, bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling.

Bosch is CIO bij KPN en verantwoordelijk voor de IT- en digitale dienstverlening. Hij heeft ruime ervaring met digitale transformatie, innovatie, risicobeheersing en het aansturen van complexe organisaties. Volgens voorzitter van de raad van toezicht Sjaak Wijma zijn digitalisering en technologie essentieel om de zorg toegankelijk, betaalbaar en toekomstbestendig te houden.

Bosch wil zijn kennis en ervaring inzetten voor de verdere ontwikkeling van het topklinische ziekenhuis en het bieden van hoogwaardige en innovatieve zorg. Hij volgt Henk van der Stelt op, die na het voltooien van zijn tweede termijn afscheid neemt.

Vertrek bestuurder tanteLouise

Jan-Kees van Wijnen vertrekt als bestuurder bij ouderenzorgorganisatie tanteLouise. Na 12,5 jaar bij de organisatie is hij naar eigen zeggen toe aan een nieuwe uitdaging. Wat zijn volgende stap wordt, is nog niet bekend. Van Wijnen oriënteert zich momenteel breed op zijn toekomst.

Sinds 2021 is Van Wijnen lid van de raad van bestuur van tanteLouise. Daarvoor was hij binnen dezelfde organisatie directeur zorg en behandeling. Zijn 12,5-jarig jubileum in mei vormde voor hem een moment om na te denken over de volgende fase van zijn loopbaan. Hoewel hij tanteLouise omschrijft als een warme organisatie, besloot hij uiteindelijk te vertrekken.

Van Wijnen blijft voorlopig aan als bestuurder, zodat tanteLouise tijd heeft om een opvolger te vinden. Afgesproken is dat hij uiterlijk op 31 december afscheid neemt van de organisatie.

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