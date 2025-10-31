ActiZ komt met whitepaper over voordelen van KIK-V

Branchevereniging van zorgorganisaties in de ouderen zorg, ActiZ, ziet het KIK-V-programma als een belangrijke stap richting eenvoudigere en waardevollere gegevensuitwisseling in de ouderenzorg. In het nieuwe whitepaper Met KIK-V van datadoolhof naar gestroomlijnde gegevensuitwisseling schetst ActiZ een toekomst waarin datadeling geen administratieve last meer is, maar een hulpmiddel dat zorgorganisaties helpt bij de verantwoording en de versterking van hun eigen positie.

Van roosters en HR-gegevens tot verzuimcijfers en kwaliteitsindicatoren: digitalisering zorgt ervoor dat er binnen de zorg steeds meer data beschikbaar komen. Waardevolle gegevens die volgens ActiZ in de praktijk vaak leiden tot een ‘datadoolhof’. Dat komt omdat er verschillende definities worden gebruikt en de informatie over tientallen systemen verspreid staat.

Data-readiness

Daarom is het lastig om cijfers en gegevens goed te vergelijken en om verantwoordingsvragen eenduidig te kunnen beantwoorden. Volgens ActiZ is samenwerking daarom essentieel. Alleen door gezamenlijke afspraken te maken over definities, uitwisseling en beveiliging kan data betrouwbaar en vergelijkbaar worden. KIK-V helpt die afspraken te borgen en maakt gegevensuitwisseling voorspelbaar en schaalbaar, stelt ActiZ in het whitepaper.

KIK-V zorgt volgens ActiZ ervoor dat zorgaanbieders beter weten wat er van hen wordt verwacht. Landelijke afspraken laten de uitvragen volgens vaste patronen verlopen, waardoor het proces voorspelbaarder en overzichtelijker wordt. In het zogenoemde matchingsproces wordt zorgvuldig beoordeeld of een uitvraag echt nodig is, of de beschikbare brongegevens geschikt zijn en of de definities eenduidig zijn. Zo worden uitvragen teruggebracht tot de essentie en dubbelingen voorkomen.

Rekenen met dezelfde cijfers

Als concreet voorbeeld noemt AztiZ de uitvraag van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Waar ooit dertig indicatoren werden opgevraagd, zijn dat er tegenwoordig nog zeven. Door vooraf afspraken te maken, wordt overlap voorkomen en wordt de uitvraag voorspelbaarder. Ook ontstaat er volgens de branchorganisatie meer interne orde: organisaties krijgen beter zicht op hun informatiehuishouding, maken definities eenduidig en kunnen hun data veilig beheren.

Die orde ontstaat doordat organisaties met dezelfde bouwstenen werken. Zo is bijvoorbeeld afgesproken dat één FTE gelijkstaat aan 36 uur (volgens de cao) en wie precies onder ‘zorgmedewerkers’ valt. Zulke afspraken lijken klein, maar voorkomen discussies en maken het mogelijk dat iedereen met dezelfde cijfers rekent.

Tot slot maakt aansluiting bij KIK-V het delen van gegevens met partijen buiten de organisatie eenvoudiger. Informatie die eenmaal goed is ingericht, kan veilig en moeiteloos worden gedeeld met toezichthouders, zorgkantoren of onderzoeksinstellingen. Dit verkleint de administratieve belasting.

Sterkere informatiepositie

Het voordeel van KIK-V beperkt zich niet tot externe rapportages. Wie de basisdata eenmaal goed op orde heeft, kan deze ook inzetten voor interne BI-tools en dashboards. Secundaire gegevens, zoals cijfers over inzet, personeel of kwaliteit, zijn nuttig voor benchmarking, bedrijfsvoering, strategische beslissingen en regionale samenwerking. Zo ontstaat beter inzicht in de ontwikkeling van locaties en in bijvoorbeeld verzuim ten opzichte van de sector. Deze ‘bijvangst’ maakt KIK-V niet alleen een instrument voor efficiënte datadeling, maar ook voor organisatieontwikkeling en versterking.

ActiZ beschouwt KIK-V als een fundament dat organisaties helpt om met toekomstige eisen om te gaan. Niet alleen omdat het een praktische oplossing biedt voor versnipperde uitvragen, maar ook omdat het uitgroeit tot een bredere standaard die organisaties helpt te bouwen aan data-readiness, waarbij data kwalitatief goed, veilig en breed uitwisselbaar is.