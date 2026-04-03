Robots in UMCG helpen bij schoonmaak en transport

Sinds december rijden in het UMCG vier robots rond die schoonmaken en materiaal vervoeren. Bij ingang 11 maken ze deel uit van een proef om patiënt- en laboratoriummateriaal veilig en efficiënt tussen afdelingen te verplaatsen. Tegelijkertijd onderzoekt het schoonmaak- en innovatieteam welke robots het beste grote vloeroppervlakken kunnen reinigen, in een test die de toekomst van automatisering in het ziekenhuis verkent.

Twee schoonmaakrobots zorgen samen voor een schone centrale hal. De ene robot schrobt en zuigt, terwijl de andere de vloer dweilt. Samen reinigen ze wekelijks maar liefst 30.000 vierkante meter. De robots zijn vooral ’s avonds en ’s nachts actief, wanneer het rustiger is in de hal. “Zo krijgt het schoonmaakteam overdag meer tijd voor andere taken, zoals het schoonmaken van moeilijk bereikbare plekken. De schoonmaakrobots zijn een aanvulling, geen vervanging”, zegt teamleider facilitaire dienst, Jacob van der Mei.

Vervoer bloedbuisjes

De logistieke robots gaan patiëntmateriaal vervoeren, zoals bloedbuisjes, van de prikpoli naar het laboratorium. Op dit moment test het innovatieteam of deze robots zelfstandig, veilig en zonder problemen hun routes kunnen afleggen. Dankzij moderne sensoren en camera’s ontwijken ze mensen en obstakels en nemen ze zelfs de lift als dat nodig is.

Elmar Boelkens, projectleider innovatie, vertelt dat er nu nog testmateriaal wordt gebruikt. Pas als alles veilig verloopt, laten ze de robots echt patiëntmateriaal vervoeren. Daarbij letten ze er goed op dat het materiaal onderweg niet wordt beschadigd en dat de verpakkingen goed gesloten blijven. “De robot zelf moet ook gesloten blijven en is niet toegankelijk voor onbevoegden. Kinderziektes, zoals robots die onverwacht links rijden of niet door een deur kunnen, lossen we een voor een op. Veiligheid en bescherming staan altijd voorop”, zegt Boelkens.

Veelbelovende ervaringen

De eerste ervaringen met de robots zijn veelbelovend. Het ziekenhuis blijft schoner en medewerkers houden meer tijd over voor hun belangrijkste werk. Tegelijkertijd blijft het UMCG zoeken naar manieren om de huidige en toekomstige uitdagingen in de zorg het hoofd te bieden. Robotisering is een van de thema’s waarin mogelijk oplossingen te vinden zijn. In de loop van 2026 besluit het ziekenhuis of de robots blijven of elders aan de slag gaan.

Er zijn meer ziekenhuizen die de hulp van robots inroepen. In het HagaZiekenhuis is bijvoorbeeld desinfectierobot Sam actief. Drie jaar geleden schreven we over hoe de robot in actie komt voor de eindschoonmaak nadat een schoonmaakmedewerker de kamer handmatig stof- en vuilvrij heeft gemaakt. Sam gaat daarbij met UV-C licht virussen, bacteriën en andere ongewenste micro-organismen effectief te lijf.