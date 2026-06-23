AI BoneView helpt Tergooi bij analyse röntgenbeelden

De afdeling Radiologie van Tergooi gebruikt sinds enkele maanden de AI-toepassing BoneView bij het beoordelen van röntgenfoto’s. De software analyseert de beelden direct na het maken en ondersteunt zorgverleners bij het inschatten of verdere beoordeling op de Spoedeisende Hulp nodig is. Dat moet leiden tot kortere wachttijden, minder onnodige doorverwijzingen en minder druk op de spoedzorg. Voor patiënten betekent de inzet van kunstmatige intelligentie vooral dat er sneller duidelijkheid is na het onderzoek.

Zodra de röntgenfoto is gemaakt, beoordeelt BoneView de opname automatisch met behulp van kunstmatige intelligentie. Binnen enkele minuten geeft de software aan of er aanwijzingen zijn voor bijvoorbeeld een breuk of vocht in een gewricht. Wanneer geen afwijkingen worden gezien, kan de radiodiagnostisch laborant de patiënt direct geruststellen en naar huis laten gaan. Signaleert het systeem wel een mogelijke afwijking, dan volgt direct een doorverwijzing naar de Spoedeisende Hulp voor verder onderzoek of behandeling.

Al dan niet naar SEH

“Met BoneView zien we sneller of iemand echt naar de Spoedeisende Hulp moet komen. Daardoor kunnen we patiënten eerder geruststellen of juist sneller in actie komen. Zo geven we veel sneller duidelijkheid. En dat is prettig voor de patiënt én voor ons”, vertelt radioloog Alexander Scholtens. In een video vertelt Scholtens hoe BoneView werkt. Ook laat radiodiagnostisch laborant Rob van Tilburg zien hoe de toepassing in de praktijk wordt gebruikt.

BoneView wordt vooral ingezet bij röntgenfoto’s van armen en benen, de zogenoemde extremiteiten. Juist daar ligt de meerwaarde, omdat dit type letsel veel voorkomt. Ook artsen van de Huisartsenspoedpost maken gebruik van de toepassing. Zij kunnen patiënten met mogelijk letsel aan arm of been rechtstreeks doorverwijzen naar de afdeling Radiologie, zonder eerst langs de Spoedeisende Hulp te gaan. Vooral in de avond- en weekenduren levert dat tijdwinst op.

Minder lang wachten

Volgens Scholtens moesten patiënten met dit soort klachten voorheen regelmatig lang wachten. Met de inzet van BoneView is sneller duidelijk of aanvullend onderzoek of behandeling nodig is, wat zowel de patiënt helpt als de druk op de Spoedeisende Hulp vermindert.

Hoewel BoneView het traject versnelt, ligt de eindverantwoordelijkheid volgens Scholtens altijd bij de radioloog. Die controleert de beelden achteraf nogmaals zorgvuldig als extra waarborg. Als daarbij alsnog een afwijking wordt gezien die aandacht vraagt, wordt het bijbehorende verslag direct aangevuld met een passend advies over de vervolgstap voor de patiënt. De inzet van AI helpt vooral door snelle beschikbaarheid van informatie en minder onderbrekingen in het werk, maar vervangt nooit de medische beoordeling door de specialist.

BoneView maakt via AI een opname en geeft binnen enkele minuten aan of er aanwijzingen zijn voor bijvoorbeeld een breuk of vocht in een gewricht.

AI vindt zijn weg

Kunstmatige intelligentie maakt sinds 2017 deel uit van het werk op de afdeling Radiologie. Scholtens verwacht dat de rol van AI de komende jaren verder groeit, gezien de snelle technologische ontwikkelingen en de manier waarop de toepassingen inmiddels zijn ingebed in de dagelijkse praktijk. Volgens hem is AI uitgegroeid tot een vanzelfsprekend onderdeel van het vak, dat het werk ondersteunt en bijdraagt aan betere en efficiëntere zorg. Tergooi is niet het enige ziekenhuis dat BoneView gebruikt. In februari van dit jaar schreven we ook over Amphia die toen net BoneView in gebruik had genomen.