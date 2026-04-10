AI-geletterdheid, AI Game Changer, bestuurswisselingen en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor de aangekondigde kickoff van het platform AI-geletterd in de zorg en het kaartspel AI Game Changer dat zorgprofessionals stimuleert om in gesprek te gaan over AI en ervaringen en inzichten te delen. Verder ook aandacht voor enkele bestuurswisselingen, bij Zuyderland, het Catharina Ziekenhuis en Rijnstate.

AI-geletterd in de zorg

Op 1 juni 2026 vindt in Antropia (Driebergen) de kickoff plaats van het platform AI-geletterd in de zorg. Tijdens deze bijeenkomst worden de resultaten gepresenteerd van het onderzoek naar AI-geletterdheid en wordt het platform officieel gelanceerd. Naast inhoudelijke sessies is er ruimte voor kennisuitwisseling en netwerken.

Het initiatief speelt in op de groeiende druk in de zorg, veroorzaakt door vergrijzing en personeelstekorten. Tegelijkertijd besteden zorgprofessionals tot 40% van hun tijd aan administratieve taken. AI kan deze lasten verlichten, maar effectieve en veilige toepassing vereist voldoende kennis en vaardigheden onder medewerkers.

In de praktijk ontbreekt die AI-geletterdheid vaak, wat risico’s met zich meebrengt en opschaling belemmert, vooral bij praktisch geschoolden en digistarters. Het nieuwe platform wil hierin voorzien door zorgbreed ondersteuning te bieden, met onder meer zelfscans, leermiddelen, digicoaches en tools voor kennisdeling, naar voorbeeld van Digivaardig in de Zorg.

AI Game Changer kaartspel

AI krijgt een steeds belangrijkere rol in de Nederlandse zorg, maar veel organisaties zoeken nog naar een goede start voor verantwoorde implementatie. Om deze uitdaging aan te pakken, introduceren het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) en Info Support het kaartspel AI Game Changer. Dit spel stimuleert zorgprofessionals om in gesprek te gaan over AI en ervaringen en inzichten te delen.

Het kaartspel bevat stellingen rond zes thema’s, waaronder ethiek, patiëntveiligheid en toekomstvisie. Door samen standpunten te bespreken en te vergelijken, krijgen teams meer inzicht in kansen en aandachtspunten van AI. Het spel is geschikt voor verschillende kennisniveaus en ondersteunt een open dialoog.

Het initiatief onderstreept dat succesvolle AI-adoptie niet alleen een technologische, maar ook een organisatorische en culturele opgave is. Het helpt teams eerst gezamenlijke doelen te bepalen voordat zij AI daadwerkelijk implementeren.

Nieuw bestuurslid Zuyderland

Zuyderland benoemt Simone Gielen-Wijffels per 1 september 2026 tot lid van de Raad van Bestuur met de portefeuille Cure. In deze functie wordt zij verantwoordelijk voor de ziekenhuiszorg en geestelijke gezondheidszorg. Met haar komst haalt Zuyderland een ervaren bestuurder in huis met zowel medische als bestuurlijke expertise.

Gielen-Wijffels was eerder bestuurder en medisch directeur bij Bernhoven en heeft een achtergrond als anesthesioloog-intensivist. Ze is geboren in Limburg en studeerde geneeskunde in Maastricht. Haar benoeming moet bijdragen aan verdere versterking van het bestuur en de regionale verankering van de organisatie.

“Het is een eer om bij Zuyderland aan de slag te gaan, juist in de regio waar mijn roots liggen. Ik kijk ernaar uit om samen met collega’s en partners in het (zorg)netwerk verder te bouwen aan toekomstbestendige, toegankelijke en mensgerichte zorg voor alle inwoners van de Mijnstreek”, aldus Simone.

Nieuwe RvT-leden Catharina Ziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis heeft per 1 april 2026 Jennifer van der Leegte en prof. dr. Jean-Paul de Vries benoemd tot leden van de Raad van Toezicht. Met deze benoemingen wil het ziekenhuis zijn strategische focus op innovatie, samenwerking en kwaliteit van zorg verder versterken.

Van der Leegte, lid van de groepsdirectie van VDL Groep, brengt brede ervaring mee op het gebied van hightech innovatie, duurzaamheid en regionale samenwerking. Zij speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van VDL tot een modern technologiebedrijf en is actief betrokken bij maatschappelijke initiatieven in de Brainport-regio.

De Vries is vaatchirurg, hoogleraar en afdelingshoofd Chirurgie aan het UMC Groningen. Hij staat bekend om zijn inzet voor technologische innovatie in de zorg, waaronder nieuwe beeldvormingstechnieken, telemonitoring en verbeterde samenwerking via digitale systemen. Binnen de Raad van Toezicht wordt hij voorzitter van de Commissie Kwaliteit en Veiligheid.

Met hun complementaire profielen versterken beide toezichthouders de ambitie van het ziekenhuis om voorop te blijven lopen in innovatieve, hoogwaardige zorg. Twee van de drie vacatures zijn hiermee ingevuld; een derde benoeming volgt naar verwachting in juni.

Interim bestuursvoorzitter Rijnstate

Rijnstate heeft Janneke Brink-Daamen benoemd tot interim bestuursvoorzitter. Met haar ruime ervaring in de ziekenhuissector en eerdere functies als bestuursvoorzitter versterkt zij tijdelijk het bestuur. Samen met Hans Schoo vormt zij de Raad van Bestuur. De benoeming moet zorgen voor bestuurlijke stabiliteit, voortgang van strategische plannen en versterking van regionale samenwerking. Brink-Daamen blijft in functie totdat een vaste voorzitter is aangesteld.

