Europees onderzoek naar kansen en gebruik EDI-wallet

Een Europees onderzoek naar de Europese Digitale Identiteit (EDI)-wallet laat zien dat EU-burgers vooral veel potentie zien in toepassingen binnen de gezondheidszorg. Het gaat daarbij onder meer om toegang tot medische gegevens, een Europese verzekeringspas en digitale recepten, die tot de meest genoemde gebruiksmogelijkheden behoren. Met deze digitale wallet kunnen burgers en professionals veilig inloggen, gegevens delen en documenten digitaal ondertekenen. De komst van de EDI-wallet wordt mogelijk gemaakt door de herziene eIDAS-verordening.

Het onderzoek is gedaan in opdracht van de Europese Commissie om zo beter inzicht te krijgen waar de behoeften en prioriteiten liggen bij de burgers om de EDI-wallet te willen gaan gebruiken. Voor het onderzoek zijn 2.800 mensen uit alle EU-lidstaten ondervraagd. Zij kregen 41 voorbeelden voorgelegd van mogelijke toepassingen van de wallet, onder meer in de zorg, het onderwijs, bij reizen en andere digitale diensten. Het onderzoek is bedoeld om beter inzicht te krijgen in wat burgers belangrijk vinden en welke toepassingen bij de verdere ontwikkeling van de wallet prioriteit moeten krijgen.

Wallet met nieuwe mogelijkheden

Volgens het programma eIDAS in de zorg is dat een belangrijk signaal. “De komst van de EDI-wallet raakt de zorg direct. Door de herziene eIDAS-verordening krijgen zorgorganisaties te maken met nieuwe regels voor digitale identificatie en authenticatie, waaronder een acceptatieplicht voor een EDI-wallet”, vertelt Programmamanager Bob van Os.

Tegelijk biedt de wallet ook nieuwe mogelijkheden, bijvoorbeeld om met digitale verklaringen gegevens veilig en gericht te delen binnen een zorgproces. Met die combinatie van verplichtingen en kansen is een goede voorbereiding in het zorgveld volgens Van Os noodzakelijk.

Programma eIDAS in de zorg

Om het zorgveld te ondersteunen bij de komst van de EDI-wallet hebben Nictiz en het ministerie van VWS gezamenlijk het programma eIDAS in de zorg opgezet. Dit programma helpt zorgorganisaties, ICT-leveranciers en andere betrokken partijen met uitleg over de eIDAS-verordening, afstemming en praktische handvatten voor het gebruik van de EDI-wallet in zorgprocessen.

Daarmee ondersteunt het programma hen bij het voldoen aan de aankomende acceptatieplicht en bij het benutten van de kansen die de EDI-wallet biedt voor betrouwbare gegevensuitwisseling en databeschikbaarheid in de zorg. Denk bijvoorbeeld aan het veilig delen van gezondheidsgegevens, het gebruik van een digitale zorgidentiteit en het eenvoudiger uitwisselen van gegevens, ook over de grens.

Digitale dienstverlening

In september 2025 schreven we over het feit dat zorgorganisaties in Nederland vanaf november 2026 verplicht zijn om Europese Digitale Identiteit (EDI)-wallets te accepteren. Deze maatregel volgt uit de herziene Europese eIDAS-verordening, die burgers het recht geeft zich digitaal en betrouwbaar te identificeren bij dienstverleners in alle EU-lidstaten. Met deze verplichting wil de EU grensoverschrijdende digitale dienstverlening verbeteren. In Nederland ondersteunen het ministerie van VWS en Nictiz de zorgsector via het programma ‘eIDAS in de zorg’.