AI-programma OurMind helpt zorgverlener met consult

Sinds 30 oktober gebruikt ziekenhuis Nij Smellinghe kunstmatige intelligentie in de spreekkamers van de poliklinieken. Het AI-programma OurMind luistert mee tijdens het consult en zet het gesprek van patiënt en zorgverlener direct om in een digitale samenvatting. Zo ontstaat meer ruimte voor een open en persoonlijk gesprek. Het ziekenhuis ziet dit als een innovatieve stap die de communicatie en de zorgervaring voor beide partijen moet verbeteren.

Tijdens het consult hoeft de zorgverlener zelf dus geen uitgebreide aantekeningen meer te maken en kan hij alle aandacht aan de patiënt geven. Ook de zorgverlener is geholpen met de nieuwe digitale collega, omdat deze de hoeveelheid administratiewerk verlaagt. En minder administratiewerk betekent ook weer meer tijd voor patiëntenzorg.Patiëntvriendelijke versie

Bij consulten bepaalt de zorgverlener zelf wanneer hij kunstmatige intelligentie inzet. Tijdens een gesprek kan de AI-oplossing de gesproken woorden direct omzetten in tekst. Met één druk op de knop genereert het systeem een overzichtelijke samenvatting van het consult. De zorgverlener controleert de inhoud zorgvuldig voordat deze wordt toegevoegd aan het elektronische patiëntendossier. In sommige gevallen is er ook een patiëntvriendelijke versie beschikbaar, zonder medische vaktermen, die patiënten dan kunnen inzien via het portaal Mijn Nij Smellinghe.

Programmamanager bij het ziekenhuis, Irma Diever, benadrukt dat de veiligheid van de patiënten voorop staat. “In de afgelopen maanden hebben we samen met artsen, verpleegkundig specialisten en physician assistants van Nij Smellinghe het AI-programma uitgebreid getest en waar nodig hobbels weggenomen. We zijn nu klaar voor inzet van de digitale collega in elke spreekkamer van Nij Smellinghe”, legt Diever uit. Naast veiligheid is ook privacy een belangrijk punt. OurMind voldoet aan de eisen om de privacy van patiënten te waarborgen. Zo past het systeem binnen de wetten en de richtlijnen op het gebied van privacy en informatiebeveiliging (NEN 7510 en ISO 27001). Meer informatie hierover en over AI in de spreekkamers van Nij Smellinghe, is te op hun website te lezen.

Onderzoek

Spraakgestuurd rapporteren groeit snel als innovatie om de administratieve druk in de zorg te verminderen. Nieuw onderzoek van Vilans, HAN University of Applied Sciences en Anders Werken in de Zorg (AWIZ) laat zien dat zorgprofessionals tot drie keer sneller kunnen rapporteren met spraak in plaats van typen, zonder dat de kwaliteit van de rapportages vermindert. Dit bevestigt eerdere praktijkervaringen dat spraakherkenning de zorg efficiënter en aangenamer kan maken.

Het onderzoek uitgevoerd in opdracht van Digizo.nu, betrof 293 zorgmedewerkers van 14 zorgorganisaties. Zij rapporteerden via laptop of smartphone, zowel typend als met spraakherkenning. Ook werden hun ervaringen, werkdruk en werkplezier onderzocht via enquêtes en interviews.