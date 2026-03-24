AI-stethoscoop werkt, adoptie-uitdagingen beperken effect

Vroegtijdige opsporing van hart- en vaatziekten kan grote gezondheidswinst opleveren. Toch laat een recente studie naar een AI-gestuurde stethoscoop zien dat technologische effectiviteit niet automatisch leidt tot betere zorg op populatieniveau. De uitkomsten benadrukken hoe bepalend de praktijkcontext is voor het succes van innovaties in de zorg, zo blijkt uit een artikel dat binnenkort verschijnt in ICT&health 2.

In de recente zogeheten TRICORDER-studie werd een AI-stethoscoop ingezet in de eerstelijnszorg binnen de Britse NHS. De technologie combineert metingen van hartgeluiden en elektrische activiteit met AI-analyse om onder meer hartfalen, boezemfibrilleren en hartklepafwijkingen te detecteren. Eerdere validaties lieten zien dat het algoritme deze aandoeningen betrouwbaar kan signaleren.



Toch leidde de inzet van de stethoscoop in de dagelijkse praktijk niet tot meer diagnoses dan standaardzorg. Opvallend, omdat binnen de groep patiënten die daadwerkelijk met de AI-stethoscoop werden onderzocht, wél vaker afwijkingen werden opgespoord. Dat wijst erop dat het probleem niet zozeer in de technologie zelf zit, maar in het gebruik ervan.

Beperkte adoptie

De verklaring ligt vooral in de beperkte adoptie. Een groot deel van de deelnemende huisartsenpraktijken stopte binnen een jaar volledig met het gebruik van de tool, of gebruikte deze slechts sporadisch. Gebrekkige integratie in bestaande werkprocessen speelde daarbij een doorslaggevende rol. Ook praktische factoren, zoals het handmatig overnemen van resultaten in het elektronisch patiëntendossier, bleken drempels.



De studie maakt duidelijk dat implementatie en context minstens zo belangrijk zijn als technologische prestaties. Een goed werkend algoritme is onvoldoende als het niet aansluit op de dagelijkse praktijk van zorgverleners. Voor ontwikkelaars en beleidsmakers betekent dit dat aandacht voor workflow, gebruiksgemak en inbedding in zorgprocessen al in een vroeg stadium onderdeel moet zijn van innovatie.



De belangrijkste les: impact ontstaat niet alleen door wat technologie kan, maar vooral door hoe en waar deze wordt toegepast.

Het volledige artikel is te lezen in ICT&health editie 2, 2026, die op 10 april verschijnt.