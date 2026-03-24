Nij Smellinghe en Hanze: structurele verbinding zorg en onderwijs

De Hanze en ziekenhuis Nij Smellinghe zetten een volgende stap in hun gezamenlijke ambitie om inwoners van Noord-Nederland langer gezond te laten leven. Door zorg, onderwijs en onderzoek nadrukkelijk te verbinden, willen beide instellingen structureel bijdragen aan preventie en innovatie. Op 18 maart 2026 ondertekenden de bestuurders een relatieovereenkomst die de bestaande samenwerking bekrachtigt en richting geeft aan verdere intensivering in de komende jaren. Daarmee wordt regionale samenwerking verder versterkt.

Het thuistrainingsprogramma voor darmkankerpatiënten van het ziekenhuis Nij Smellinghe geldt als een succesvol voorbeeld van deze samenwerking en ondersteunt de gezamenlijke ambitie. Patiënten trainen voorafgaand aan hun operatie thuis met een fietsergometer en verbeteren zo hun conditie. Dit zorgt voor een sneller herstel na de ingreep en verkleint de kans op complicaties met ongeveer de helft.

Praktijk en onderwijs

Studenten van de Hanze dragen bij aan de doorontwikkeling van het programma. Tegelijk onderzoekt het lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing de effecten ervan en wordt bekeken hoe ook andere patiëntgroepen en zorgorganisaties hiervan gebruik kunnen maken. Zo versterken praktijk, onderwijs en onderzoek gezamenlijk de kwaliteit van zorg.

Onderdeel van de samenwerking is ook de combinatierol van dr. Geert van der Sluis. Voor Nij Smellinghe werkt hij als programmamanager Onderzoek & Innovatie. Daarnaast is hij in 2021 geïnstalleerd als bijzonder lector ‘Functioneren en participeren rondom ziekenhuisopnames’ bij het lectoraat Healthy Ageing, Allied Healthcare and Nursing van de Hanze. Van der Sluis: “De kracht van deze combinatierol is dat ik praktijkervaring en expertise vanuit het ziekenhuis mee kan nemen naar het lectoraat en Nij Smellinghe toegang kan bieden tot deelname aan innovatieve onderzoeksprojecten.” Hij vertelt dat op deze manier de praktijk en het onderwijs goed op elkaar kunnen worden afgestemd zodat uiteindelijk de zorg verbeterd.

Volgens voorzitter van de Raad van Bestuur van Nij Smellinghe, Bert Kleinlugtenbeld, is het van belang om de samenwerking nu officieel vast te leggen. Beide organisaties hebben vertrouwen in de meerwaarde van het versterken van de verbinding tussen onderwijs, praktijk en onderzoek. Dit levert zowel de zorg als het hoger beroepsonderwijs veel op: gezamenlijke kennis en ervaring vertalen zich in concrete resultaten. Onderzoeksuitkomsten zijn direct bruikbaar in de zorgpraktijk en stimuleren vernieuwing, terwijl studenten zich dankzij praktijkervaring goed kunnen voorbereiden op hun toekomstige loopbaan.

Onderzoeksresultaten gebruiken

Samenwerking zorgt ervoor dat partijen van elkaar leren en zich gezamenlijk verder ontwikkelen. Het is volgens de twee partijen een kenmerk dat de relatie tussen Nij Smellinghe en de Hanze typeert. Annemarie Hannink, lid van het College van Bestuur van de Hanze, benadrukt de waarde daarvan en stelt dat juist in deze samenwerking onderwijs, onderzoek en praktijk elkaar versterken. Studenten trekken op met professionals en doen praktijkervaring op, terwijl onderzoeksresultaten direct hun weg vinden naar de regionale zorg.

Door gezamenlijk te leren, werken en vernieuwen ontstaat toekomstbestendige zorg. Met de nieuwe relatieovereenkomst willen beide organisaties deze koers de komende jaren voortzetten.