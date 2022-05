Jaap Groen, OLVG: klein beginnen om digitalisering te laten slagen

“We doen enorm veel handmatig op het gebied van onder meer registreren, of laten er aparte programmaatjes voor ontwikkelen”, stelt Groen. “Dat kan allemaal veel meer gestroomlijnd via automatisering en digitalisering. Maar het gaat vaak heel traag. Dat komt ook omdat de zorg een conservatieve ingestelde sector is. Zoals het tien jaar geleden ging, zo doen we het nu nog en als het werkt doen we het over tien jaar nog.”

Klein beginnen

Om een cultuuromslag tot stand te brengen, is het volgens Groen vooral belangrijk om klein te beginnen en duidelijke doelen voor ogen te hebben. Dat hebben Groen en zijn digitalisering-collega’s ook gezien bij PerformanceFlow. Het OLVG is al in 2017 begonnen met pilots om tracking & tracing middels deze oplossing in te voeren. Maar na die twee proeven is het volgens Groen een beetje doodgebloed, mede door de impact van Covid.

Een breder partnerschip met Philips leidde in 2020 tot een nieuwe poging om PerformanceFlow in te zetten. Daarbij gingen Groen en de andere betrokkenen niet over één nacht ijs. Via een aantal interviews met medewerkers werd in kaart gebracht wat men dacht dat een track & trace systeem aan voordelen kon opleveren en waar behoeften lagen. De eerste proeven maakten duidelijk dat het systeem werkte en ook wat bij de uitrol ervan juist niet werkte.

Grotere doel digitalisering

Anders is dat PerformanceFlow ditmaal veel meer als logistiek systeem zal worden ingezet, niet een toepassing die het zoeken naar medische apparatuur vereenvoudigen kon. Ook de gebruiksvriendelijkheid van het systeem zal worden verbeterd. “Het grotere doel waar we hiermee naartoe werken is dat we de juiste middelen op het juiste moment op de juiste plek en bij de juiste mensen krijgen.”

