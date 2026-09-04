BovenIJ en ROHA testen toegang tot huisartsgegevens op SEH

Zorgverleners op de spoedeisende hulp (SEH) van het BovenIJ Ziekenhuis kunnen binnenkort rechtstreeks een spoedsamenvatting uit het dossier van de huisarts opvragen. Het ziekenhuis en huisartsenzorggroep ROHA gaan in de regio Amsterdam testen hoe die digitale gegevensuitwisseling in de praktijk werkt. Het project is onderdeel van het landelijke programma Met spoed beschikbaar en wordt uitgevoerd samen met ICT-leveranciers ChipSoft en HealthConnected.

De spoedsamenvatting bevat medische informatie die van belang kan zijn bij de behandeling van een patiënt die met spoed in het ziekenhuis terechtkomt. Het gaat onder meer om de actuele medicatie, de medische voorgeschiedenis en eventuele behandelgrenzen.

Directe beschikbaarheid belangrijk

Voor BovenIJ is vooral de directe beschikbaarheid van die informatie van belang. Zorgmanager Mirjam Davenschot noemt verschillende gegevens die artsen en andere zorgverleners op de SEH nodig hebben wanneer een patiënt binnenkomt:

“Wij kunnen met dit bericht snel de spoedsamenvatting bij een huisarts opvragen wanneer een patiënt bij ons op de SEH binnenkomt. Welke behandelgrenzen heeft iemand, welke medicijnen gebruikt hij of zij op dit moment en wat is de voorgeschiedenis van deze persoon?”

ROHA ziet de uitwisseling als onderdeel van de overdracht tussen de huisartsenzorg en de acute zorg. CMIO Loes Visser zegt dat de digitale spoedsamenvatting moet bijdragen aan de continuïteit van zorg wanneer een patiënt in een spoedsituatie wordt overgedragen aan het ziekenhuis.

Technische uitvoering

De technische uitvoering ligt bij twee leveranciers. ChipSoft verzorgt de integratie van de spoedsamenvatting bij het BovenIJ Ziekenhuis. HealthConnected realiseert het bericht bij de huisartsenpraktijken die bij ROHA zijn aangesloten.

Sigra begeleidt het implementatieproject. Het regionale samenwerkingsverband in zorg en welzijn is betrokken bij het koploperproject binnen ‘Met spoed beschikbaar’. Het opvragen van de spoedsamenvatting is onderdeel van bericht 11 uit de Richtlijn Gegevensuitwisseling acute zorg.

Huisartsendossier

De proef van BovenIJ en ROHA staat niet op zichzelf. In juli schreef ICT&health al over een vergelijkbare pilot van huisartsenpraktijken van Zorg voor Zuid en Amsterdam UMC. Ook daar kunnen zorgverleners op de SEH de spoedsamenvatting uit het huisartsendossier opvragen. De pilot startte met twee huisartsenpraktijken en wordt later uitgebreid naar nog twee praktijken.

Ook in die pilot staat het sneller beschikbaar maken van relevante medische informatie tijdens acute zorg centraal. De spoedsamenvatting bevat onder meer gegevens over medicatie, allergieën en relevante aandoeningen. Bij deze proef zijn de leveranciers Bricks Huisarts en AZNConnect betrokken.