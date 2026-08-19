Diakonessenhuis: hybride zorg vergt organisatiebrede inzet

Na een periode met veel pilots en experimenten is het Diakonessenhuis toe aan een volgende fase in zijn digitalisering. Het Utrechtse ziekenhuis wil digitale zorg nadrukkelijker onderdeel maken van de manier waarop de hele organisatie werkt en daarbij aansluiten op initiatieven in de regio. Dat vraagt volgens bestuurslid Frank Janssen en interim-CIO Cornee Bos niet zozeer om meer technologie, maar vooral om duidelijke keuzes, samenwerking en leiderschap.

Het Diakonessenhuis werkt onder meer via regionaal samenwerkingsverband Trijn al samen met ziekenhuizen, huisartsen, VVT-organisaties en de ggz aan digitale gegevensuitwisseling en patiëntgerichte innovaties. Ook wisselt het ziekenhuis kennis uit met het UMC Utrecht. Als ‘smart follower’ wil het ziekenhuis benutten wat elders al is ontwikkeld en bewezen.

Meer samenhang

Tegelijkertijd moet intern meer samenhang ontstaan. Digitale middelen en hybride zorg worden nu nog verschillend ingezet door afzonderlijke poliklinieken. Via het programma ‘Polikliniek van de toekomst’ wil het ziekenhuis daarom processen harmoniseren en patiënten een herkenbare patiëntreis bieden.



Daarbij moeten alle poliprocessen door dezelfde digitale ‘wasstraat’: een vaste set hybride onderdelen die overal op dezelfde manier wordt toegepast. Variatie blijft mogelijk in de begeleiding van patiënten, maar niet zonder goede reden in processen en gebruikte middelen. Daarmee verschuift de aandacht van afzonderlijke ICT-projecten naar organisatiebrede verandering.



“Als we met elkaar vaststellen dat hybride zorg waarde toevoegt - tijd bespaart, kwaliteit verhoogt en toegankelijkheid verbetert - dan moeten we ook durven zeggen: zo gaan we het doen. Niet als optie, maar als richting”, stelt bestuurslid Janssen in ICT&health 2.

AI-aanpak

De snelle ontwikkeling van AI vraagt volgens Bos en Janssen eveneens om een andere manier van besluiten en experimenteren. Daarbij blijft samenwerking met regionale partners belangrijk, meent Bos. “Natuurlijk moeten we kritisch blijven kijken waar we onze middelen en ontwikkelcapaciteit op inzetten, maar we moeten ons klaar maken voor een heel andere aanpak en cyclus van besluitvorming. Ook dat doen we samen met de partners in onze regio.”



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