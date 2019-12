Erik Gerritsen (VWS): digitale zorg nog niet nieuwe normaal

Wat de sector op het gebied van digitale zorg nodig heeft, is volgens Gerritsen niet zozeer het ‘under promise, over deliver’ van Rudy Giuliani, maar meer de houding van John F. Kennedy in zijn moonshot speech: de lat hoog leggen, een scherpe deadline stellen en dan gebruik maken van de energie die vrijkomt door de wil om het gemeenschappelijke doel op tijd te bereiken.

Voorbeeldgedrag is belangrijk

Gerritsen roept zorgbestuurders en -professionals op om te beginnen met de implementatie van zorgtechnologie en hun best practises aan elkaar te laten zien. “Voorbeeldgedrag tonen is belangrijk, want mensen doen niet wat ze je horen zeggen, maar wat ze je zien doen.”

Dat voorbeeldgedrag tonen ook de zorghelden, waarvan Gerritsen vindt dat zij de digitale transformatie daadwerkelijk in de praktijk brengen: de duizenden zorgprofessionals die zich inspannen om de best mogelijke zorg te bieden. Op het verzoek van de SG zet ICT&health een aantal van hen in de spotlights in het komende nummer.

Creëren randvoorwaarden digitale zorg

De inspanningen van VWS waren de afgelopen jaren vooral gericht op het creëren van randvoorwaarden voor de juiste zorg op de juiste plek. Zo is het MedMij Afsprakenstelsel uitgewerkt voor het ontsluiten van gezondheidsgegevens aan patiënten en wordt digitale zorginnovatie in de periode 2019-2021 gestimuleerd met ruim één miljard euro aan subsidie- en transformatiegelden.

Gerritsen maakt zich al sinds zijn aantreden als secretaris-generaal bij VWS hard voor de digitale transformatie in de zorgsector. Die vindt hij noodzakelijk om de kwaliteit en toegankelijkheid van onze zorg ook in toekomst te waarborgen.

“We hebben al veel gedaan, maar er is ook nog heel veel te doen”, aldus Gerritsen. “Wij zeggen tegen de sector, deels ook om de discussie op scherp te zetten: alles wat jullie willen, kan al. En als het niet mag of niet wordt bekostigd, dan is er wel een beleidsregel of vrij tarief waarin we het kunnen regelen.”

