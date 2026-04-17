Meer ruimte voor zorg die er écht toe doet

Wie op een huisartsenspoedpost komt, herkent het beeld direct: volle wachtkamers, telefoons die onafgebroken rinkelen en triagisten die continu schakelen tussen spoed en minder urgente zorgvragen. Tegelijkertijd weten we dat een aanzienlijk deel van de zorgvragen niet acuut is of helemaal niet bij de huisartsenspoedpost hoort; maar wel via dezelfde route binnenkomt. Dat legt een structurele druk op de ANW-zorg (avond-, nacht- en weekendzorg).

Steeds meer regio’s zetten in op hybride ANW-zorg. In deze aanpak wordt een deel van de zorgvragen digitaal opgevangen, direct beoordeeld en waar mogelijk ook behandeld. Op deze manier wordt het triagecentrum ontlast en patiënten sneller geholpen.

De digitale voordeur

In de praktijk zien we dat deze aanpak steeds vaker wordt georganiseerd via een medisch servicecentrum: een digitale voordeur waar zorgvragen binnenkomen. Patiënten beantwoorden gerichte vragen over hun klacht via een app of webapplicatie. Zorgvragen worden deels automatisch geprioriteerd op basis van urgentie. De patiënt ontvangt vervolgens persoonlijk advies van een zorgverlener op afstand. Dat kan variëren van een zelfzorgadvies tot een kort digitaal consult via live chat, beeldbellen of telefonie en enkel als nodig een afspraak op het spreekuur.

Het resultaat? Meer focus en tijd voor wat echt spoed is.

Een collega op afstand

Door een nauwe samenwerking en korte lijntjes werkt een medisch servicecentrum als een verlengstuk van de huisartsenspoedpost. BIG-geregistreerde verpleegkundigen en regieartsen ondersteunen patiënten via live chat, telefoon of beeldbellen. Ze werken binnen dezelfde systemen, protocollen en kwaliteitsstandaarden als op de post zelf. Dat is essentieel, want innovatie in de zorg werkt alleen als het aansluit op de bestaande praktijk, niet als het daar los van staat.

Daarnaast biedt het flexibiliteit. Juist op piekmomenten, zoals in de avond en het weekend, kan capaciteit op afstand worden opgeschaald. Tegelijkertijd blijft het vertrouwde zorgproces intact.

Wat het oplevert in de praktijk

Dat hybride ANW-zorg geen theoretisch model is, blijkt uit de ervaringen in Friesland. Daar werken huisartsenspoedposten al meerdere jaren met deze aanpak.

De resultaten zijn concreet en veelbelovend:

20% van de patiënten stelt hun zorgvraag via een webapp

De meerderheid van de vragen wordt volledig digitaal afgehandeld

De wachttijd voor patiënten daalde met 70%

Het aantal zelfverwijzers nam significant af

In de praktijk zorgt dit voor meer rust op de werkvloer, een stabielere formatie en significant lagere wachttijden. En dus meer tijd en aandacht voor patiënten die wel een acute zorgvraag hebben.

Hybride zorg vraagt om een andere blik

Technologie is hier niet de hoofdrolspeler. Hybride ANW-zorg vraagt in de eerste plaats om een andere manier van kijken naar zorgstromen.

Verschillende kanalen bieden verschillende voordelen

Real-time inzicht in de urgentie van patiëntvragen helpt prioriteren

Niet elke patiënt hoeft dezelfde route te doorlopen

Bouwen aan toekomstbestendige ANW-zorg

Elke regio is anders. Populatie, zorgvraag en organisatie verschillen. Maar de onderliggende uitdaging is overal hetzelfde: hoe houden we de ANW-zorg toegankelijk, betaalbaar en werkbaar?

Een hybride model met een medisch servicecentrum als digitale voordeur biedt daarin een bewezen richting. Niet als doel op zich, maar als middel om de zorg beter te organiseren. En het is geen pilot meer. De ervaringen van de afgelopen jaren hebben bewezen dat het werkt. Het is een noodzakelijke stap naar toekomstbestendige ANW-zorg.

En misschien nog wel het belangrijkste: het helpt te focussen op waar het uiteindelijk om draait: De juiste zorg, op het juiste moment, voor de patiënt die het echt nodig heeft.